CHP Grup Başkanvekili Özel: 'Tarihe sağlıkta şiddet varken tatil yapan bir iktidar olarak geçeceksiniz'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ak Parti'ye, "Tarihe sağlıkta şiddet olayları varken ve en ağırından yaşanırken, tüm sağlık çalışanları büyük bir gönül kırgınlığı yaşarken tatil yapan, Meclisi çalıştırmayan bir iktidar grubu olarak geçeceksiniz." eleştirisinde bulundu.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın CHP'nin olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulunun toplanamamasına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Turan'ın CHP'li milletvekillerinin mükerrer oy sahteciliği yaptığını ileri sürdüğünü aktaran Özel, "Yeni elektronik sistem halen iyi çalışmadığı için bunun tüm milletvekillerinin başına geldiğini biliyorsunuz. Hepimizin bilgisi dahilinde Başkanlık Divanı'nda mükerrerlik kontrolü yapılıyor. Siz CHP'lilerin asla tevessül etmeyeceği bir fiil üzerinden ucuz yalan peşindesiniz. Meclis'te dahi olmayan milletvekilleriniz için pusula gönderen siz değil misiniz? Hatta Londra'dayken Meclis'te adına oy kullanılan Alpay Özalan sizin milletvekiliniz değil mi?" ifadelerini kullandı.

Turan'ın, TBMM'yi dün toplantıya çağıran CHP milletvekillerinin Erzurum'a gitmek için uçak bileti aldığı eleştirisini de yanıtlayan Özel, şunları kaydetti:

"Bülent Bey, TBMM İçtüzüğünü en iyi bilmesi gereken makamda oturuyorsunuz. Bir genel görüşmenin önergesinin gündeme alınıp genel görüşmenin gerçekleşebilmesi, önergenin kabulünden iki gün geçtikten sonra ve yedi gün geçmeden olabiliyor. Dolayısıyla pazartesi günü önergemiz kabul edilseydi çarşamba günü gerçekleşecek görüşmelerde tüm grubumuz sağlık mazeretliler dışında hazır bulunacaktı. Bülent Bey, diyorsunuz ki ortada görüşülecek bir kanun teklifi yok. Kanun teklifimizi Meclis Başkanlığına sunduk. İlgili komisyonun toplanması için çağrımızı da yaptık. Olmayan dediğiniz kanun teklifi sadece bizim değil, sağlık meslek örgütlerinin ortak talebi."

AK Parti'nin sağlık çalışanlarının beklentilerini elinin tersiyle ittiğini öne süren Özel, "Tarihe sağlıkta şiddet olayları varken ve en ağırından yaşanırken, tüm sağlık çalışanları büyük bir gönül kırgınlığı yaşarken dönüp tatil yapan, Meclisi çalıştırmayan bir iktidar grubu olarak geçeceksiniz. Fiilen Meclis'e vekillerinizi getirip Genel Kurul salonuna sokmayan, sağlık çalışanlarına sırtını dönen bir iktidar grubu olarak geçeceksiniz." değerlendirmesini yaptı.

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