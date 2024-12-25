Özgür Karabat'tan Asgari Ücret Tepkisi: "Bir Kulun Bile Hakkını Yemek Büyük Günah İken Siz Asgari Ücretle Çalışan 9 Milyon İnsanın Hakkını Yiyorsunuz"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak asgari ücretin yetersiz ve Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle bağdaşmadığını, halkın büyük bir mağduriyet yaşayacağını söyledi. Karabat, "Bir kulun bile hakkını yemek büyük günah iken siz asgari ücretle çalışan 9 milyon insanın hakkını yiyorsunuz" diyerek iktidarı eleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira açıkladı. 9 milyondan asgari ücretli çalışanı direkt etkileyen 22 bin 104 TL'lik açıklamaya tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, hükümetin asgari ücreti belirlerken halkın yaşam koşullarını göz ardı ettiğini vurguladı.

"Milletini seven bunu yapmaz. Milletini seven milletini açlık sınırında bir ücrete mahkum etmez.Milletin birlik ve dirliği sizin umurunuzda değil. Milletin birlik ve dirliğini önemseyen milletine bunu yapmaz. Milletinin bir kısmını köleden beter etmez. Kölelerinin bile karnı doyurulur" diyen Karabat, şunları kaydetti:

"Sayın Tayyip Erdoğan'ın hayırlı olsun diyerek onayladığı asgari ücretle evine ekmek götürmeye çalışan 9 milyon insana, size acımıyorum, ne haliniz varsa görün demektir. Sayın Tayyip Erdoğan ve onun ruhsuz gölgelerinden başka bir şey olmayan bakanlarına, milletvekillerine sesleniyorum. Hala bir vicdanınız varsa Allah aşkına dinleyin. Bir kulun bile hakkını yemek büyük günah iken siz asgari ücretle çalışan 9 milyon insanın hakkını yiyorsunuz. Bu günahın altından kalkamazsınız. Gerçek enflasyonu yüzde 70'lerde. Kira artışlarının yüzde 65'lerde vergi artışlarının yüzde 44'lerde seyrettiği bir ülkede faiz giderlerine yaklaşık 2 trilyon öderken asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak ilan etmek yazık değil midir? Ayıp değil midir? Her şeyi bir yana bırakın, büyük bir günah değil midir?

"Enflasyonun kaynağı alın teriyle emeğiyle çalışan 9 milyon insanın lokması değildir"

Ekonomi politikaları üzerinden hükümeti eleştiren Karabat, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Sayın Mehmet Şimşek enflasyon böyle engellenmez. Matematiğiniz yanlış enflasyonu 9 milyon insanın açlık sınırının altına itilmesi ile engellemeye çalışmak işin kolayına kaçmaktır, bu milleti sevmemek, bu milleti umursamamaktır. Düpedüz vicdansızlıktır. Fiyatlama davranışını hızlıca değiştirmek istiyorsanız gözünüzü açlık sınırında yaşayan 9 milyon insanın lokmasına değil kamu harcamalarında yıllardır sürüp giden büyük talana, büyük israfa dikin. Enflasyonun kaynağı alın teriyle emeğiyle çalışan 9 milyon insanın lokması değildir. Yandaşlarınıza peşkeş çekmekten bir türlü vazgeçemediğiniz kamu giderlerindedir. Siz zengini daha zengin yaparken yalnızca fakir fukaranın cebinden zengine servet aktarmıyorsunuz, aynı zamanda bu ülkenin milli birliğine, dirliğine, bu ülkenin huzuruna ve güvenliğine büyük darbe vuruyorsunuz. Ülkenin birliğine, beraberliğine bölünmez bütünlüğüne vurgu yapan milliyetçi arkadaşlarımıza sesleniyorum: Birlik beraberliğe bu kadar muhtaç olduğumuz bir dönemde 9 milyon insanımızı açlığa mahkum etmek reva mıdır? Enflasyonu engellemek adına bu millete bu yapılır mı? Milletini seven milletinin birlik ve beraberliğini önemseyen insanlar olarak gelin bizimle birlikte Buna karşı çıkın, buna engel olun. Asgari ücret en az 30 bin TL olmalıdır. Asgari ücret 30 bin değilse biz yokuz. Geçim yoksa seçim var, derhal erken seçim."