Özer ile Varank, patent ve faydalı model yarışmasında liselilere ödüllerini verdiMİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1'inci Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması'nda dereceye giren lise öğrencilerine ödüllerini verdi.

Özer ile Varank, patent ve faydalı model yarışmasında liselilere ödüllerini verdi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1'inci Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması'nda dereceye giren lise öğrencilerine ödüllerini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda düzenlenen '1'inci Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Özer, en fazla iş birliğini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptıklarını belirterek mesleki eğitimde güçlü iş birlikleri için katkı sunan herkese teşekkür etti. Ülkelerin en güçlü sermayesinin beşeri sermayesi olduğuna vurgu yapan Özer, "Beşeri sermayenin de niteliğini arttırmada kullanılan en önemli enstrüman, eğitimdir. Onun için ülkeler, eğitimdeki tüm kademelerde çağ nüfusunun yüzde 90'ının üzerindeki kitleyi mümkün olduğu kadar eğitim sistemine dahil etmek ister. Çünkü beşeri sermayesinin niteliği arttığı zaman ülkelerin rekabet gücü artar. Ülkelerin refah seviyesi artar. Gariptir, bugün rekabet etmiş olduğumuz OECD ülkeleri bu süreçleri 1950'li yıllarda, yani 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra tamamlamış olmasına rağmen Türkiye, 70 yıllık gecikmeyle ancak bu sürece dahil olabilmiştir" diye konuştu.

Özer ve Varank, jürinin ödüle layık gördüğü lise öğrencilerine ödül ve hediyelerini takdim etti.

Görüntü dökümü:

- Katılımcılardan görüntü

- Mahmut Özer'in konuşması

- Mustafa Varank'ın konuşması

- Ödül takdimi

- Genel ve detay

Haber: ANKARA,