Pazarlarda Kredi Kartı Dönemi Başlıyor

1- Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşacak

Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca:

"Bazı bankalarla anlaşma yaptık. 15 Ağustos'tan itibaren talepte bulunan pazarcılar POS cihazı alabilecek, satışlarında kredi kartını daha fazla kullanabilecek"

"Her şey pazarcı esnafımızın ekonomik olarak daha güçlü olması ve vatandaşımızın daha rahat bir alışveriş yapabilmesi adına. POS cihazının alınması konusunda herhangi bir zorunluluk olmayacak"

2- Yılın ilk 6 ayında çiftçilere 89,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı

Desteklerin yüzde 77,6'sı bitkisel üretim, yüzde 18,7'si hayvansal üretim, yüzde 2,8'i kırsal kalkınma, yüzde 0,6'sı AR-GE ve yüzde 0,3'ü su ürünleri üretimi kapsamında gerçekleştirildi

3- Türkiye'nin 20 AB üyesine ihracatı bu yılın ilk 6 ayında arttı

Ocak-haziran döneminde AB ülkelerine ihracat 57,7 milyar dolara ulaştı

Ülkenin en büyük ticari ortağı Almanya'ya ihracat, 717,2 milyon dolar düzeyinde artış gösterdi

4- Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Türkali-33 kuyusunda yeni görevine başlayacak

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Ağustos 2022'de göreve başlamasından bu yana Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 9 sondaj yaptı

5- Kaş açıklarında bulunan batıkta 1100 yıllık "cam koku şişeleri" gün yüzüne çıkarıldı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sergilenen koku şişeleri, Kaş-Besmi açıklarında yaklaşık 1000-1100 sene önce Gazze ve Filistin'in diğer kentlerinde üretilmiş zeytinyağı yüklü amforalar taşıyan bir gemi batığından ortaya çıktı"

"Koku teknolojisi, cam teknolojisi kesinlikle bu kıyılardan, Doğu Akdeniz'den sonra Avrupa'ya doğru gidiyor ve bizim bulduğumuz bu koku şişeleri doğudan koku ithalinin, batıya doğru yapıldığına dair ya ilk ya da ilk örneklerden bir tanesi"

6- Karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan 3 hastadan "organ bağışı" çağrısı

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören 3 hasta, Bilkent Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen organ nakliyle sağlıklarına kavuştu

Hasta Mehmet Şahin:

"Organ bağışı için teşekkür ederim, Allah razı olsun. Organ bağışı gerekli yerlere yapılmalı, bir can kurtarmış olursunuz"

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Öztürk:

"Bilkent Şehir Hastanesinde, 257 hastamız kalp nakli için, akciğer için 178 hastamız, karaciğer için 141, böbrek için 754 hastamız sırada bekliyor"

7- "Kimsesiz" fotoğraflar nakışla yeni hikayelere dönüşüyor

"Hafızayı İşlemek" sosyal girişimiyle sahaflardan topladığı eski fotoğrafları nakışla işleyip kayıp hikayelere yeniden hayat veren Damla Sandal:

"Eski fotoğraflar, tüm ayrıntıları keşfettiğimiz ve ona iğne iplikle hayat verdiğimiz bir alana, toplumsal hafızaya dönüşüyor"

"Projeyle asıl hedefim, insanların birbirini anlayabildiği, dinleyebildiği ve paylaşımda bulunabildiği alanları çoğaltmak çünkü artık dünya o kadar dijitalleşti ki ekran sürelerimiz çok arttı; elimizle yaptığımız şeylere, bir araya gelmeye çok uzağız"

8- ABD-Çin çip çekişmesine casusluk iddiaları damga vuruyor

ABD'de 2 Çin vatandaşı Chuan Geng ve Shiwei Yang, yapay zekayı güçlendirmek için kullanılan grafik işlem birimlerini "bilerek ve isteyerek" izinsiz ihraç etmek suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, yapay zeka çip üretimine başlayan Çinli Huawei'nin, Nvidia ve ABD'li çip şirketleri için önemli bir rakip haline geldiğini söyledi

Çip ve yarı iletkenlerle ilgili bağlantılı işler yapan şirketler listesinde ilk 10'da 6 şirketi bulunan ABD, en yakın rakiplerinin bir hayli önünde görülüyor

9- Trump, Rus petrolü ticaretinde Çin ve Hindistan'a karşı jeopolitik baskı arayışında

ABD'nin olası "ikincil tarifelerinin" hedefindeki Hindistan ve Çin, Ukrayna'daki savaş sonrasında Rusya'nın en büyük iki enerji ithalatçısı haline geldi

S&P Global Ratings Gelişmekte Olan Piyasalar Kredi Araştırmaları Başkanı Zahabia Gupta:

"ABD'nin Hindistan'a uyguladığı yüzde 50 tarife, küresel ticarette yeni dalgalanmalar yaratabilir. Bu karar, özellikle Rusya ile önemli ekonomik bağları olan ülkeleri hedef alan ikincil tarifeler konusunda ABD'nin daha iddialı bir duruş sergileyeceğinin işareti olabilir"

"Vortexa Amerika Bölgesi Piyasa Araştırmaları ve Analitiği Başkanı Samantha Hartke:

"Çin ve Hindistan'ın, (Batı ülkeleri tarafından) yaptırım uygulanan Rus ham petrolüne güçlü ithalat bağımlılığı devam ettiğinden, bu ticaret akışının olası ikincil tarifelerden etkilenmeyeceğini düşünüyoruz"

10- Avrupa'da elektrikli otomobil satışları yılın ilk yarısında 1 milyonu aştı

Avrupa'da bu yılın ocak-haziran döneminde en çok elektrikli otomobil satışı gerçekleştiren marka Volkswagen olurken onu Tesla, BMW, Audi ve Skoda takip etti

11- Şırnaklı gençlerin tarladan baraj gölü manzaralı stada uzanan futbol öyküsü

Uludere'nin Hilal beldesinde 2 bin 800 rakımlı Hanke Dağı'nın yamacında, baraj gölüne hakim noktada belediyenin girişimiyle Gençlik ve Spor Bakanlığınca kurulan FIFA standartlarındaki stat, bölgedeki gençlere futbol kariyeri için umut oldu

Uludere Spor Teknik Direktörü Bedirhan Yarar:

"Önceki yıllarda gençlerimiz tarlaları top sahasına çevirmişti. Bu sahanın yapılmasıyla Uludere ilçesi, Hilal ve Şenoba beldelerinde yaşayan gençlerin çehresi değişti, sürekli stada gelerek futbol oynuyorlar. 150'ye yakın lisanslı futbolcumuz var"

12- İstanbul Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç'ün hedefi Avrupa'da çeyrek final:

"Büyük takım olma yolunda mesafe kat ediyoruz. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde hedefimiz çeyrek final olacak"

13- Gençlerbirliği'nin "10 numarası" Metehan Mimaroğlu'ndan "arma" vurgusu:

"Gençlerbirliği gibi bir takımın 10 numaralı formasını giymek, sahada temsil etmek çok değerli, çok özel. Bu, benim için onur verici bir durum"

"Üzerimde baskı hissetmiyorum. Aynı formayla normal, her zamanki Metehan'ı izlettireceğim. Sonuç olarak önünde duran arma önemli"

"İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Gençlerbirliği arması her zaman Süper Lig'i hak ediyor"

"Performansımın artmasında Hüseyin (Eroğlu) Hoca çok büyük etken çünkü sistem hocası. Biz, sadece sisteme ayak uyduruyoruz"

14- Ankara Keçiörengücü'nde yeni sezonda hedef Süper Lig

Kulüp Başkanı Sedat Tahiroğlu:

"Tüm hazırlıklarımız tamam, kadromuzu güçlendirdik, hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"

"Altyapı bir kulübün geleceğidir. Ankara Yenimahalle'de yeni bir tesis yaptık. Gelecek yıllarda bu tesisten Keçiörengücü adına çok iyi futbolcular çıkacak"

