Türkiye Gündemi: İhracat, Savunma, Yangın ve Spor Haberleri

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye, ihracatta hedef ülkelere 6 ayda 94 milyar dolarlık satış yaptı

Türkiye, ocak-haziran döneminde "İhracatta Hedef Ülkeler Stratejisi" kapsamında belirlediği 60 ülke ile 233,3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı

Bu dönemde söz konusu ülkeler arasında en fazla ihracat 11,2 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken bunu 8,5 milyar dolarla ABD, 8 milyar dolarla Birleşik Krallık takip etti

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- Türk savunma sanayisinin "Milli Yetkinlik Hamlesi" ile 500 bin kişiye ulaşıldı

Yeteneğin keşfinden uzmanlaşmaya uzanan hamle kapsamında 50'nin üzerinde proje aynı çatı altında buluşturularak 7 hedef grupta yaklaşık 500 bin kişiye eğitim, rehberlik ve gelişim imkanı sağlandı

Dijital öğrenme ve istihdam altyapısını oluşturan Savunma Kariyer Platformu, 290 bin kullanıcıyı 339 firmayla buluştururken Savunma Gelişim Platformu üzerinden 73 bini aşkın kullanıcıya 665 eğitim verildi

(Ali Atar/Ankara)

3- Orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayan yangın havuzlarının sayısı artırılıyor

Orman Genel Müdürlüğü, yangın havuz ve göletlerinin sayısını yıl sonuna kadar 55 yeni yapıyla 4 bin 851'e çıkarmayı hedefliyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Yeşil vatanımızı korumak için yalnızca yangın anına değil yangın öncesindeki hazırlık süreçlerine de aynı kararlılıkla yatırım yapmaya devam ediyoruz"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- DOA makinelerine bırakılan atıkların geri dönüşüm yolculuğunu AA görüntüledi

?DOA sistemi sayesinde makinelere bırakılan ve işletmelerden toplanan ambalajlar Depolama ve Sayım Merkezi'nde türlerine göre balyalanıp geri dönüşüm fabrikalarına sevk edilerek hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de ülke ekonomisine katma değer sağlanıyor

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul)

5- Karadeniz'deki saldırılar küresel tahıl sevkiyatını aksatıyor

Rusya'nın Odessa bölgesindeki limanlar ve çevresindeki altyapıya yönelik saldırılarını artırması, Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatında kullandığı ana güzergahı doğrudan etkiliyor

Ukrayna da son dönemde Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi kıyısındaki limanlarına, tahıl terminallerine ve ticari gemilerine yönelik insansız hava aracı saldırılarını artırdı

(Emre Gürkan Abay/Moskova) (Grafikli)

6- Avrupa gaz piyasasında savaş primi gerilerken depolama açığı risk yaratıyor

Jeopolitik gerilimin azalmasıyla fiyatlar gerilese de Avrupa'nın düşük depo doluluk seviyeleri ve LNG arzına ilişkin belirsizlikler, piyasadaki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor

(Başak Erkalan Köprübaşılı/Ankara)

7- İklim değişikliği Arktik'te yaban hayatının yaşam koşullarını zorlaştırıyor

Arktik'te hızla eriyen deniz buzları, avlanma, dinlenme ve üreme gibi temel yaşam faaliyetleri için deniz buzuna bağımlı türlerin daha fazla enerji harcamasına, üreme başarılarının azalmasına ve bazı popülasyonlarda yok olma riskinin artmasına neden oluyor

6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy:

"Kuzey Kutbu'nda yaşayan hayvanlar ve deniz canlıları başta olmak üzere ekosistemde olumsuz sonuçların görülmesi de ön plana çıkıyor. Bu sebeple, bilimsel çalışmalarımızın artması ve uzun dönemli izleme çalışmalarının sürdürülebilmesi çok önemli"???????

(Muhammed Enes Yıldırım/Svalbard)

8- Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini şirket üzerinden akladığı öne sürülen 22 şüpheliye iddianame

İddianamede, elebaşılığını Emrullah Canpolat'ın yaptığı örgütün, yasa dışı bahis, izinsiz ödeme faaliyeti ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin şirket üzerinden aklanmasına aracılık ettiği, şirketin bu amaçla kullanıldığı, yönetici konumundaki şüpheliler ile şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan diğer şüphelilerin suç gelirine konu paraların transfer işlemlerine bilerek ve isteyerek katıldıkları belirtildi

İddianamede, şüpheli Canpolat'ın da arasında bulunduğu 9'u tutuklu, 6'sı firari 22 şüphelinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma", "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "6493 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından değişen sürelerde hapisle cezalandırılması istendi

(Mikail Bıyıklı/İstanbul)

9- Spor hisseleri arasında yılın 7 ayında yatırımcısını sadece Beşiktaş sevindirdi

Bu dönemde Beşiktaş yatırımcısına yüzde 17,2 getiri sağlarken, Trabzon spor hisseleri yüzde 13,1, Fenerbahçe hisseleri yüzde 13,2 ve Galatasaray hisseleri yüzde 15,5 değer kaybetti

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, temmuz ayını 18 milyar 562 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle tamamladı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- Kaykayda hedef olimpiyat kotası ve madalya

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız:

"Göreve geldiğimde ilk hedefimizin Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları olduğunu söylemiştim. Kota mücadelesiyle ilgili çok ciddi hamlelerimiz var"

"Göreve geldiğimizde 22 olan kulüp sayımız bugün 171'e, yaklaşık 700 olan lisanslı sporcu sayımız ise 4 bin 267'ye ulaştı"

"Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda Ankara, İstanbul ve Antalya'da uluslararası standartlarda kaykay parkları yapılması için çalışmalarımız sürüyor"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Vanspor FK'nin yeni transferi Khan Türkiye'de oynayacağı için mutlu

Orta saha oyuncusu Molik Jesse Khan:

"İlk kez Türkiye'de oynuyorum. Türkiye ile ilgili genel olarak düşüncelerim çok iyi, çok büyük bir ülke. Burada oynamak ve kendini göstermek için çok iyi futbolcular geliyor bunlardan birisi de benim"

(Talha Koca/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA