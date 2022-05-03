ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Mayıs 2022

YALOVA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin "Dava Atlası"nı çıkardı

Hukuk yargılamaları kapsamında veraset, 67 ilde en çok açılan dava türü oldu

İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Muş'ta en çok alacak, Yalova'da tüketici, Gaziantep'te ise boşanma davası açıldı

(Kemal Karadağ/Ankara) (Fotoğraflı)

2- ASELSAN kağıttan cama geçti 150 ton atık önlendi

Çalışanlarına yüzde 100 geri dönüştürülmüş camdan üretilen bardak dağıtan ASELSAN, kağıt bardak kullanımı kaynaklı 150 ton atığın önüne geçti

ASELSAN yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında 3 yılda 328 ton plastik, 1312 ton kağıt, 169 ton biyo-bozunur atık, 146 ton cam ayrıştırıldı, 95 ton yemek atığı hayvan barınaklarına gönderildi

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Bal üretiminin Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 3,5 milyar lira

Orman Genel Müdürlüğü, "Bal Ormanları Eylem Planı" kapsamında 88 bin hektar alanda kurulu 676 bal ormanı tesis sayısını gelecek yıl sonuna kadar 730'a çıkarmayı planlıyor

Türkiye'nin geçen yıl bal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 36,3 artarak 8 bin 194 tona ulaştı

(Enes Duran/Ankara)

4- Tahvil piyasaları resesyon endişesiyle çalkalandı

Artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecine ilişkin mesajların giderek şahinleşmesi ile nisan ayında tahvil piyasalarından çıkışlar hızlanırken, birçok ülke tahvil faizlerinde hızlı yükseliş yaşandı

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan:

"ABD'de getirilerin hızla yükseldiğini ve güncel düzlemde hafif stabilleşme yaptığını gözlemliyoruz"

(Muhammed Said Tanıl/İstanbul)

5- Türkiye endüstriyel mutfak sektöründe 5 ekol ülke arasında

TUSİD Başkanı Güçlü Kaplangı:

Endüstriyel mutfak eşyalarında ihracatımız geçen yıl yüzde 35,2 artışla 2,43 milyar dolara ulaştı. Bu yılki hedefimiz ise 2,8 milyar dolar"

"Türkiye üretim gücü ve markalaşan sektörüyle endüstriyel mutfakta 5 ekol ülke arasında. Bu alanda en yüksek ihracatı dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer alan Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve ABD'ye yapıyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

6- İNFOGRAFİKLİ - Entelektüel bir hükümdar: Fatih Sultan Mehmet

Henüz 21 yaşında İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı başlatan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, askeri dehası, büyük devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle tarihin en büyük liderleri arasında yer alıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli:

"Fatih döneminde İstanbul, gerçekten kültürün, sanatın tam bir başkenti merkezi haline geliyor"

(Mücahit Türetken/İstanbul)

7- Asrın mührü Büyük Çamlıca Camisi 3 yılda 25 milyon kişiyi ağırladı

Görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen, aynı zamanda Türkiye'nin en modern külliyesi olan asrın mührü Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışının üzerinden üç yıl geçti

Nadir eser sınıfındaki Kur'an-ı Kerimler, levhalar, Hilye-i Şerifler, kılıçlar, silahlar, kitaplar ve halıların yanı sıra dünyada tek olan ilk Osmanlı sikkesinin de sergilendiği İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılmasıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin de cazibesi arttı

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Ödüllü piyanist kendisi için bestelenen eseri ilk kez ülkesinde seslendirecek

Uluslararası İskoç Piyano Yarışması ile Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik kazanan, müzik çalışmalarını yurt dışında sürdüren genç piyanist Can Çakmur, Avusturyalı besteci Wolfram Wagner'in kendisine hediye ettiği "Evocation" eserini ilk kez 17 Mayıs'ta Türk müzikseverlerin beğenisine sunacak

Piyanist Çakmur:

"Konserde 19. yüzyıldan günümüze sanatın geçirdiği değişim ve hayatımıza dokunduğu noktaları irdeleyeceğim, müzikal dilinin imgelemini müzik dışı çağrışımlar ile kuvvetlendirmeye çalışacağım"

(Eda Özdener/Ankara) (Fotoğraflı)

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AA / Güncel