ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin "yeşil OSB" haritası büyüdü, sertifika alan bölge sayısı 27'ye yükseldi

OSB'ler yeşil sertifika için, teknik altyapı, enerji verimliliği, atık su ve su yönetimi, yenilenebilir enerji ile altyapı yatırımı konularında planlanan projeleri gerçekleştirmeye çalışıyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın: "Dünya bize ait değil, bizden öncekilerden emanet aldık ve bizden sonrakilere daha iyi ve daha yaşanılabilir bir şekilde teslim etmek zorundayız"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Türkiye'de elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı

Bu yılın ocak-kasım döneminde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 166 bin 665'e yükseldi

11 ayda pazarın yüzde 44,7'sini oluşturan elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışları 418 bin 657'ye ulaştı

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

3- POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız:

"POS ve benzeri ödeme sistemleri bazı sektörlerde kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanılabiliyor"

"Suistimallerin önlenmesi amacıyla özellikle bankaların verdiği POS cihazlarına kullanım limiti uygulanması ve suç gelirinin aklanması mevzuatı kapsamında uyumluluk yükümlülüklerinin daha sıkı hale getirilmesi önem taşıyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- BM, ateşkese rağmen İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını bildirdi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke:

"(İnsani yardımlar) Şu anda istediğimiz noktada değiliz. Çünkü hala birçok kısıtlama mevcut. En önemlisi de birçok uluslararası sivil toplum kuruluşunun faaliyet göstermesine izin verilmiyor. İsrail yetkililerinden faaliyet göstermek için izin alamıyorlar"

"Özellikle Gazze Şeridi'nde çok fazla yağış gördüğümüz şu günlerde çadır ihtiyacı çok önemli. Kış şartları ağırlaştığında durum daha da kötüleşecek ve barınak için kullanılan çadırlar sular altında kalacak"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Almanya "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusuna" sahip olmayı hedefliyor

Almanya, İkinci Dünya Savaşı yenilgisiyle pasifize edilen ordusunu, Rusya-Ukrayna savaşı dersleri ışığında tarihi dönüşüme sokuyor

Alman hükümeti, "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu" olma hedefiyle tarihinin en büyük savunma bütçelerini oluşturuyor

(Cüneyt Karadağ-Erbil Başay/Berlin) (Grafikli)

6- Rusya'nın Batı'dan izole edildiği siyasi atmosferde kilit ortağı: Hindistan

Putin'in Hindistan ziyaretinde Yeni Delhi yönetimiyle Rusya ile Su-57 savaş uçakları ve gelişmiş versiyon S-500 savunma sistemi satın alınması için görüşmeler yapması öngörülüyor

Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatı Trump'ın radarına takılırken Moskova ile Yeni Delhi ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

(Gökhan Çeliker/Ankara)

7- Rehber köpekler 2 yıllık eğitimle görme engellilerin yol arkadaşı oluyor

Henüz yavruyken başladıkları sosyalleşmeden trafik uyumuna kadar uzanan kapsamlı bir eğitimin ardından rehber köpekler, görme engelli bireylerin günlük yaşamına dahil olarak onların güvenli, bağımsız ve kesintisiz hareket etmelerini sağlıyor

Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer: "Tasması takıldığında görev bilinci oluyor ve dışarıda sizi koruyor. Benim gözüm, evladım, arkadaşım. Birlikte işe gidiyoruz, yolculuğa çıkıyoruz, dostluğu tartışılmaz. Bir köpek 2 yılda yetişiyor, farkındalık çalışması yapıyoruz ama sayıyı artırmak için okula ihtiyacımız var"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların 5'te 1'i asılsız

İstanbul Avrupa Yakası Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Lafcı:

"İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezine günlük 6 bin ile 8 bin arasında çağrı düşüyor. Bunların 2 bin ile 2 bin 500'üne ambulans görevlendirmesi yapıyoruz. Gelen 5 çağrıdan 1'ini gereksiz, asılsız olarak nitelendirebiliriz"

"Çağrı merkezine 'Telefonum, aracım bozuldu, çilingir talep ediyorum' diye aramalar devam ediyor. Yolda kalan yol yardımı istiyor, dişi ağrıyan da arıyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Galatasaray Fuzul oyuncusu Buğra Ergun'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı:

"Olay sadece 3 Aralık Engelliler Günü'nde bitmiyor. Bizim gibi gençler, zaten topluma karışıyor. Toplumun, bizim gibi insanları daha çok kabul etmesi lazım. Saygı, sevgi ve özen sadece 3 Aralık'ta gösterilmemeli"

"İnsanlar, engelli kavramından dolayı bazı şeyleri yapamadığımızı, çabuk incindiğimizi ve kırılgan olduğumuzu düşünüyor. Aslında bu durum tam tersi. Biz hayatta öyle şeylerin üstesinden geldik ki hem karakter hem de fiziksel olarak normal insanlardan daha güçlüyüz"

(Can Öcal/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Avrupa şampiyonu para masa tenisçi İrem Oluk, gözünü olimpiyatlara çevirdi:

"Taşıdığımız milli takımın ağırlığının ve sorumluluğunun farkındayız. O nedenle Los Angeles'ta da çok iyi şekilde temsil etmek için aldığımız altın madalyanın motivasyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz"

"Aslında kazandığımız bu madalyalar sadece sportif bir başarı değil. Aynı zamanda birçok engelli arkadaşımıza, birçok genç sporcuya da çok güzel örnek olduğunu düşünüyorum"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın "çok maç" taktiği

Başantrenör David Ginesta Montes: "Önümüzde 2026'da bir bölümüne de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası var. Ne kadar çok maç yaparak gidersek sonucunu o kadar iyi alacağız"

Kaptan Nurceren Akgün Göktepe: "Kadın hentbolunda ivmemiz yukarı doğru"

Milli hentbolcu Edanur Burhan: "2026 Avrupa Şampiyonası için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu çok çalışarak olacak"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

