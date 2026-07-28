Anadolu Ajansı Gündemi: 10 Farklı Haber

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Ticaret Bakanlığından yılın ilk yarısında emlak sektöründeki aykırılıklara 28,3 milyon liralık ceza

Denetimlerde en çok karşılaşılan usulsüzlük, yetki belgesi olmadan aracılık faaliyeti yürütmek olurken, belgesiz çalıştığı tespit edilen 136 işletmeye 22 milyon 550 bin lira ceza kesildi

Bakanlık, kurallara aykırı ilanlara izin veren Meta Platforms'a da yaptırım uyguladı

(Serhat Tutak/Ankara)

2- Sigorta sektörünün yılı yaklaşık 2 trilyon lira prim üretimiyle kapatması öngörülüyor

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar:

"Bireysel emeklilik sigortalarında yılbaşında devlet katkısında 10 puanlık azalma söz konusu oldu. Yüzde 30'dan yüzde 20'ye düştü. Fakat burada bizim beklediğimiz gibi özellikle bireysel emeklilik sigortalarını satan sigorta şirketlerimizin, özel emeklilik sigorta şirketlerimizin performanslarıyla yeni satışlarla burada bir poliçe kaybına yani toplam hacim kaybına rastlamadık. Bu sevindirici"

"Bir an önce ZAS'ın yasalaşmasını ve ülkemizin koruma açıklarının kapanmasına önemli bir işlev sağlamasını ve COP31'e giderken de bu işin hayata geçmiş olmasını istiyoruz ve bekliyoruz"

(Mücahit Enes Sevinç-Bahar Yakar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Küresel merkez bankaları peş peşe faiz kararlarını açıklayacak

Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim nedeniyle geçen hafta petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması, küresel enflasyon görünümüne ilişkin riskleri artırarak merkez bankalarının para politikalarında hareket alanını daralttı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini bu ayki toplantıda yüzde 66 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken bankanın yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler gücünü koruyor

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

4- UCM Başsavcısı'nın görevden alınması, İsrailli yetkililere yönelik soruşturmayı durdurmayacak

İngiltere Sussex Üniversitesi emekli Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Profesörü Martin Shaw: "Filistin soruşturmasını ve Gazze suçlamalarını geriletmek isteyen dahili ve harici unsurlar, Han'ın gönderilmesi kararıyla daha da güçlendi"

Kanada York Üniversitesi Osgoode Hall Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Heidi Matthews: "Görevden alma kararı, Mahkemenin çalışmalarını itibarsızlaştırmaya ve aksatmaya yönelik eşi görülmemiş siyasi çabalardan ayrı düşünülemez"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

5- "Premier" transferler futbol ekonomisindeki hesapları değiştirdi

Diğer dört büyük Avrupa liginin toplam harcamasını geçen yaz tek başına geride bırakan İngiltere Premier Ligi, bu yaz transfer döneminde de şimdiye kadar 1 milyar sterlinin üzerinde harcamayla dikkati çekerken bu durum "transfer enflasyonu" tartışmalarını beraberinde getirdi

Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Settar Koçak: "İngiltere'de kulüpler yayın haklarından milyarlarca sterlin gelir elde ediyor. Küresel sponsorluklar, ticari faaliyetler ve dünyanın dört bir yanındaki taraftar kitlesi de eklenince bu kulüpler Avrupa'daki rakiplerine göre çok daha yüksek harcama gücüne ulaşıyor"

(Mertkan Oruç/Ankara)

6- Devlet korumasındaki çocuklar geleceklerini mutfakta mayalıyor

İstanbul'da devlet koruması altındaki çocuklar için hayata geçirilen "Geleceği Mayalayan Eller" projesi kapsamında üniversite mutfağında eğitim alan çocuklar, hazırladıkları ürünlerle hem yeteneklerini sergiledi hem de geleceğe ilişkin hedeflerini güçlendirdi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan: "Ana tema çocuklarımızın el yeteneklerini geliştirip onları psikolojik, ruhsal anlamda hayata hazırlamak. Üniversite öğrencilerimizin onların önünde olması, çocuklarımızın onları görmesi, evlatlarımızın gelecekte kendilerine vizyon çizmesi, hedef koyması anlamında çok önemli"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Motif motif işlenen taşlarda gölgeler yüzyıllardır kıyama duruyor

UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan Sivas'taki Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın binlerce asimetrik motife sahip kapılarında günün belirli saatlerinde namaz kılan erkek ve kadın gölgeleri ile düşünen ve Kur'an-ı Kerim okuyan insan silüetleri beliriyor

Alanda gönüllü rehberlik yapan Mustafa Yıldırım: "Eserin kapılarında binlerce motif var, sadece Cennet Kapı 2 saat anlatılır. Taşların konuştuğu bir kapı, her motifin anlamı fazla"

(Serhat Zafer-Tunahan Akgün/Sivas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Fenerbahçe, Avrupa'da 302. maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 301 maçta 119 galibiyet, 65 beraberlik, 117 yenilgi yaşadı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 43 eleme müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, 16 galibiyet elde ederken 13 beraberlik yaşadı ve 14 kez mağlup oldu

(Süha Gür/Zabrze) (Grafikli)

9- Galatasaraylı Gabriel Sara'nın hayali İngiltere Premier Lig'de oynamak:

"İngiltere Premier Lig'de oynama hayalim var. Bunun yeri ve zamanı var. Bulunduğum yerden çok memnunum. Galatasaray'da güzel işler başarmak istiyoruz"

"Çoğu insan bilmiyor ama beni Dünya Kupası kadrosuna sakatlıktan ötürü çağırmadılar. Bu sezon iyi bir performans verip, yeniden çağrılmayı istiyorum. Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak ana hedeflerimden bir tanesi"

"Aslında baktığınız zaman Osimhen iyi bir arkadaşım. Şakalar yapıyoruz. Aramızdaki mücadele ve arkadaşlık seviyesi çok yüksek. Gıcık oluyorum kendisine ama iyi bir arkadaşım da diyebilirim"

(Can Öcal/Windischgarsten) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi Finalleri'nde ilk kez sahaya çıkacak

Yarın başlayacak 8. FIVB Erkekler Milletler Ligi Finalleri, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek

Üçüncü defa katıldığı organizasyonda ilk kez final etabına yükselen ay-yıldızlılar, yarın çeyrek finalde Slovenya ile karşılaşacak

Türkiye, son 5 resmi maçta yenildiği Slovenya'yı elerse Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı final oynayacak

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

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Kaynak: AA