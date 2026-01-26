ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- 5G'ye geçiş öncesi 4,5G'li abone sayısı 91 milyonu aştı

Cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun abone olarak da tanımlanan "aktif 4,5G abone sayısı", Eylül 2025 itibarıyla 77,7 milyon, 4,5G uyumlu cihaz sayısı ise yaklaşık 80 milyon oldu

3G teknolojisinden yararlanan abone sayısı 5,9 milyon, 2G'den yararlanan ise 2,1 milyon olarak tespit edildi

(Mertkan Oruç/Ankara)

2- Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu:

"İç pazarda ucuz makinelerin yarattığı yoğun rekabete rağmen mühendislik içeriği yüksek, katma değeri fazla ve servis ihtiyacı düşük ürünlere odaklanarak ihracat gelirlerimizi koruduk"

"Rekabetçilik ekseninde ele alınacak bütüncül bir sanayi ve finansman yaklaşımı, makine sektörünün hem üretim gücünü hem de ihracattaki stratejik konumunu yeniden tahkim etmenin en kritik aracı olarak öne çıkıyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Akkuyu, Türkiye'yi nükleer enerji endüstrisinde "küresel sahneye taşıyacak"

Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon:

"Akkuyu, Türkiye'nin ilk nükleer enerji projesi ve Türkiye'yi küresel nükleer endüstrisinin bir parçası haline getirecek"

"Akkuyu ile Türkiye'de ciddi bir yerelleşme süreci de yaşanıyor. Bu da çok sayıda sanayi oyuncusu, üretim yapan şirket ve nitelikli iş gücünün küresel nükleer endüstrisinde önemli roller üstlenebileceği anlamına geliyor"

(Nuran Erkul/Londra)

4- ABD petrol yaptırımlarıyla İran'ın ekonomik direncini kırmayı hedefliyor

Middle East Economic Survey Dergisi Körfez Uzmanı Yesar Al-Maleki:

"ABD'den gelebilecek yeni adımlar, Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da sertleştirecektir. Bu baskı, rejimin sürdürülebilirliği açısından askeri seçeneklerden çok daha etkili"

Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian:

"İran'a karşı uygulanan tarifelerin, büyük ölçüde Asya'daki alıcıları caydırması halinde, bunun Tahran ekonomisi üzerindeki etkileri çok daha yıkıcı olur"

(Duygu Alhan/Ankara)

5- Fed'in yılın ilk para politikası toplantısında faizi sabit tutması bekleniyor

ABD'de enflasyon Fed'in hedefinin üzerinde kalmayı sürdürürken veriler ekonomik büyümenin sağlam olduğuna ancak istihdam artışının yavaşladığına işaret ediyor

ING Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey:

"Temel görüşümüz 'Fed'in haziran ve eylül toplantılarında faiz indirimine gideceği' yönünde. Daha erken bir mart indirimi için bankanın enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik ilave bir baskı gerekiyor"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

6- Türk Tarih Kurumu, 50 bine yakın elektronik kitabı ücretsiz erişime açacak

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen:

"Daha önce erişime açtığımız yaklaşık 20 bin yabancı dilde elektronik kitap ve kaynağa bu yıl 27 bin yeni eser daha ekliyoruz. Böylece toplamda yaklaşık 50 bin elektronik kitabı ücretsiz olarak tüm okuyucularımızın hizmetine sunmuş olacağız"

"Araştırmacılarımız ve okuyucularımız, yaklaşık 35 bin kitap ile 1400'e yakın dergi ve süreli yayın okumak için kütüphane portalımız üzerinden Muteferriqa'ya ulaşabilecek. Platformdaki eserler, 18. yüzyıldan başlayıp 20. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlıca matbu eserler"

(Yasemin Kalyoncuoğlu-Fatma Nur Candan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Çocukların ekranlarda maruz kaldığı LGBT tehdidine karşı ailelere çağrı

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık:

"Anneler ve babalar artık bu çağda evlat nöbetleri tutmak zorundalar. Çocuklarıyla daha fazla kaliteli zaman geçirmek zorundalar. Özellikle de çocukları ekranlarla baş başa bıraktığımızda onları bir manada yetim bırakıyoruz, dijital yetimler haline geliyor çocuklar ve o dijital dünyada pek çok tehlikeye, tehdide maruz kalıyorlar"

"Sözde kadın hakları savunucuları toplumsal cinsiyet ideolojisi üzerinden LGBT propaganda ve dayatmasında kalkan görevi görüyorlar. Kadın hakları konusundaki toplumun hassasiyetini istismar ediyorlar. O yüzden bizim medeniyet değerlerimizden beslenen yeni bir kadın hakları savunuculuğu çerçevesi ortaya koymamız gerekiyor"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Türk hentbolunda 50. yılın startı, 7 Şubat'ta Ankara'daki gala ile verilecek

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi:

"Ankara'da 7 Şubat'ta 50. yıl galamızı yapacağız. Bu sene iki büyük organizasyonumuz 50. Yıl Federasyon Kupası ve 2026 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Türk hentbolunun mihenk taşı olacak"

"Camiamıza Türk hentbolunun ne olduğunu ve nereye gittiğini kanıtladığımız bir organizasyon olacağını düşünüyorum"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- PORTRE - Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 6 yıl geçti

Helikopter kazası sonucu 41 yaşında yaşamını yitiren basketbolcu, 20 yıllık NBA kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla 5 şampiyonluk yaşadı

Son maçında 60 sayı atarak herkesi şaşırtan Bryant, NBA tarihinin en skorer 3. oyuncusu ünvanını LeBron James'e kaptırdıktan saatler sonra hayatını kaybetti

Messi ile THY'nin reklam filmlerinde rol alan "Kara Mamba" lakaplı oyuncu, "en iyi kısa animasyon" dalında Oscar kazandı

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara) (Grafikli)

