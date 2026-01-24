ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- AK Parti'den Gazze'de ateşkes sonrası insani yardımlar için yol haritası

Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın'ın başkanlığında düzenlenen "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda, insani yardım faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesi için tespit, öneri ve yöntemler belirlendi

Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin önündeki temel sorunun İsrail kaynaklı siyasi engellemeler ve devam eden abluka olduğu ifade edilirken, sahra hastaneleri ve mobil sağlık ekiplerine acil ihtiyaç olduğu belirtildi

(Aynur Ekiz/Ankara)

2- Son 5 yılda kapanan her bir şirket yerine yaklaşık 5 şirket açıldı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı son 5 yılda 607 bin 694'e ulaştı

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise 129 bin 961 olarak kayıtlara geçti

(Mertkan Oruç-Serhat Tutak/Ankara)

3- Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Türkiye'nin küresel barışın sağlanmasında oynadığı rolü övdü:

"Barış ve istikrarın büyük önem arz ettiği bölgemizde, Türkiye'nin rolü oldukça önemli. Sadece bölgesel anlamda değil dünya genelinde de, özellikle de zorlu jeopolitik durumlarda Türkiye gibi bir ülkenin Balkan Barış Platformu gibi platformlarda yer alması çok değerli"

"Bizim Türkiye ile temeli sağlam güçlü ilişkilerimiz var. Bunu da kimse bozamaz. Türk vatandaşlarını da Karadağ'a davet ediyorum, gelin, bizi ziyaret edin, kapılarımız açık. İki ülke arasında iyi hikayeler yazmaya devam edelim"

(Sercan İrkin-Lejla Biogradlija/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kadınların satın aldığı konut sayısı 10 yılda yüzde 57,5 arttı

Türkiye genelinde 2016'da kadınlar 391 bin 334 konut satın alırken bu sayı 2025'te 616 bin 570'e ulaştı

Geçen yıl kadınlara en fazla konut 98 bin 428 ile İstanbul'da satıldı

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Gençlerin gökyüzündeki rehberi "Genç Kanatlar"

Asırlık çınar THK, gençlere havacılığı sevdirme misyonu çerçevesinde üniversitelerde kurulan "Genç Kanatlar" topluluğuyla faaliyetler yürütüyor

Genç Kanatlar topluluğundan Berra Dursun: "Havacılık, insana çok fazla şey katıyor. Arkadaşlarıma hayallerinin peşinden gitmelerini ve asla pes etmemelerini tavsiye ediyorum"

Ömer Yarar: "Liseden bu yana çok fazla havacılıkla uğraşan teknisyen, pilot ve mühendisle tanıştım. Evlerinde sıkılan arkadaşlara tavsiyem, hep 'Genç Kanatlar' oluyor"

(Zeynep Duyar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- SEDDK Başkanı Menteş sigorta sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi:

"Yıl sonu itibarıyla prim üretiminde yüzde 47, aktif büyüklükte yüzde 65 ve özkaynakta ise yüzde 64 seviyelerine ulaşarak tüm segmentlerde reel büyüme trendi devam etti"

"Finansal dayanıklılık ve sürdürülebilirliğin en önemli parametrelerinden özkaynak karlılığına baktığımızda son iki yılda olduğu gibi, geçen yılı da enflasyon üzerinde bir karlılıkla kapatacağımızı görüyoruz"

"Bu yıl itibarıyla gerek trafik sigortası gerekse kasko sigortası kapsamında fiyat gelişimlerinin, mevcut ekonomik göstergelerle uyumlu bir seyir izleyeceği kanısındayız"

(Mücahit Enes/Bahar Yakar/İstanbul)

7- Gümüşün onsu rekorunu 103 doların üzerine çıkardı

Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 103,3 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

İtalya merkezli bankacılık grubu Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini:

"Fed'in faiz oranlarını daha da düşüreceği beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümüşün enerji ve elektronik sektörlerindeki stratejik rolü göz önüne alındığında gümüş ithalatına gümrük vergileri uygulayabileceği endişeleri bu spekülatif çılgınlığı körüklediği sürece gümüşte kazançlar devam edebilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Türkiye'nin İspanya'ya yıllık ihracatı ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktı

İspanya'ya 2025 yılında yapılan dış satımın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, otomotiv endüstrisinin 3,4 milyar dolarla ilk sırada yer aldığı görüldü

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

9- Türkiye'nin ihracatının 2028 sonunda 308,5 milyar dolara çıkması öngörülüyor

Küresel ölçekte ticaret politikalarındaki artan belirsizlikler, özellikle son bir yıl içerisinde etkisini hissettirmeye başlayan tarife gerilimleri ve korumacı eğilimler, 2026 yılında küresel ticaret üzerinde baskılayıcı unsurlar olarak öne çıkıyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde hem küresel ekonomik görünüm hem de dünya ticaret hacminin göstereceği performans üzerinde aşağı yönlü baskılar oluşturuyor

İhracat odaklı politikaların sürdürülmesi, pazar çeşitlendirme stratejileri ve rekabet gücünü artırmaya yönelik adımlarla Türkiye ekonomisinin dünya ihracatından aldığı payın artmaya devam etmesi ve ihracatın program dönemi sonunda 308,5 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- İzmir'de geliştirilen su altı robotları HES'lerde kesintisiz üretimi mümkün kılıyor

Türkiye'de geliştirilen su altı robotlarıyla yapılan tünel denetimleri, HES'lerde üretimi en fazla bir gün durdurarak erken hasar tespiti sunuyor

Su boşaltılmadan yapılan HES tünel kontrolleri, bakım süreçlerini hızlandırarak işletme maliyetlerini düşürüyor ve enerji üretim verimliliğini koruyarak santrallerin ekonomik performansını güçlendiriyor

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

11- Küresel piyasalar Fed'in para politikası kararlarına odaklandı

Geçen hafta dikkatler Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 56. Yıllık Toplantıları'nın düzenlendiği İsviçre'nin Davos kasabasına yoğunlaştı. Zirvede başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere siyasi ve ekonomi alanındaki liderlerin açıklamaları yakından takip edildi

Fed'in faiz kararına yönelik beklentilerin konsolide olduğu bu süreçte, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerdeki tonlamasına dikkat edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

12- Aralıkta en düşük sıcaklık Van'da en yüksek sıcaklık Hatay'da ölçüldü

-Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 4,8 derece ölçülen aralık ortalama sıcaklığı, geçen ay 6,3 derece olarak kayda geçti

Geçen ay, son 55 yılın en sıcak 12'nci aralık ayı olarak belirlendi

(Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara)

13- Genç kızın uyluğundaki kanserli kemik temizlenip yeniden yerine yerleştirildi

İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Rümeysa Karadağ'ın kemiği, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ortopedi ve plastik cerrahi ekiplerince 14 saatlik ameliyatta vücuttan çıkarılarak tümörlü dokulardan arındırıldı, daha sonra nadir yöntemle yeniden canlandırılıp yerine konuldu

Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Burak Alan: "Hastanın kendi dokuları tekrar kullanıldığı için çok değerli bir ameliyat. Hastamız şu anda yürüyebiliyor. Yine de temkinli oluyoruz, yükünü tam vermesini istemiyoruz. Fizik tedavi süreci devam ediyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Noa Lang, Galatasaray tarihindeki 214. yabancı futbolcu

26 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı kulübün 1959'dan bu yana kadrosuna kattığı 214. yabancı oyuncu oldu

Lang, Galatasaray'da top koşturan sekizinci Hollandalı oyuncu ünvanını alacak

(Emrah Oktay/İstanbul)

15- Fenerbahçe ile Göztepe 60. randevuda

Sarı-lacivertliler, İzmir ekibiyle karşılaştığı 59 lig maçında 27 galibiyet alırken, Göztepe 9 kez kazandı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

16- Antalya, turnuva ve kamplara yaptığı ev sahipliğiyle dünya okçuluğunun merkezi oldu

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin:

"Antalya, dünya okçuluğunun merkezi haline geldi. 100. Yıl Okçuluk Tesisi, dünya okçuluğunda 'Okçuluğun Wimbledonı' olarak adlandırılıyor. Bununla gurur duyuyoruz"

"İklim şartları, ulaşılabilirliğinin kolay olması kentin cazibesini arttırıyor. Son dönemde de milli takımlarımız kazandıkları başarılar ile göz önüne çıkmış durumda"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.