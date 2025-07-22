Keskin Nişancılar Eğitimde Zirveye Çıkıyor

6 Nisan 1920

1- TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, uluslararası yarışmalara zorlu eğitimlerle hazırlanıyor

Eğirdir Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki eğitimlerde keskin nişancılar, helikopter atışı, eğitim atışı, sızma ve sızma atışı, kule ve bot atışı, ileri nişancılık atışı, barikat atışı ile muharebe atışlarında yerli ve milli tüfekler kullanıyor

Her türlü hava şartlarında ve sabit olmayan alanlarda ortam koşullarına adapte olan keskin nişancılar, verilen görevleri mesafe tanımadan başarıyla yerine getiriyor

Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi yarışmasında birinci olan timin üyesi Üsteğmen: "Bu başarı disiplinli çalışma ve takım ruhunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor"

(Yusuf Soykan Bal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye enerji filosunu yeni gemilerle güçlendiriyor

Türkiye, filosuna kattığı 2 yeni sondaj gemisiyle derin deniz filolarında dünyada 4. sıraya yükseliyor

Gemilerin ocak ve şubat aylarında göreve hazır olması planlanıyor

(Başak Erkalan/Ankara) (Grafikli)

3- Tatil sezonu e-ticaret sektörünü hareketlendirdi

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"Yaz mevsiminin başlaması ve tatil planlarının hız kazanmasıyla birlikte e-ticaret platformlarında mevsimsel ürün gruplarına yönelik talepte belirgin bir artış yaşanıyor. Bu dönemde özellikle deniz ve havuz ürünleri öne çıkıyor"

Trendyol: "Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ve havuz ürünlerine olan ilgide belirgin bir artış gözlemliyoruz. Mayıs-haziran ayları arasında bu kategorideki satışlarımız yaklaşık iki katına çıktı"

(Eda Topcu/İstanbul)

4- Çinli yüksek teknoloji firması Balıkesir'de 700 milyon dolarlık güneş hücresi üretim tesisi kuracak

Astronergy Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya:

"TOPCon 4.0 teknolojisine haiz yerli üretim güneş paneli hücrelerinin Türkiye'de üretilmesini planlıyoruz. Balıkesir Organize Sanayi'nde arsa alımlarımızı tamamladık"

"Faz 1'de wafer ve hücre üretimimiz 3 gigavat olacak. Faz 2'de ise söz konusu kapasiteleri 5 gigavata çıkaracağız"

(Gülşen Çağatay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Uzmanlar, AB'nin İsrail'e yaptırım kararı almamasını "hayal kırıklığı" olarak niteledi

İngiltere'nin Bristol kentindeki Batı İngiltere Üniversitesinde uluslararası ceza hukuku profesörü Gerhard Kemp: "Bana göre bu, hukuki bir değerlendirmeye, Gazze'de devam eden soykırım riskine ilişkin herhangi bir bağımsız hukuki değerlendirmeye dayanmayan siyasi bir kararın yansıması"

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kurumları Ofisi Direktörü Eve Geddie: "(AB Dışişleri Bakanları Toplantısı) Bu toplantının tek bir yasal ve doğru sonucu olabilirdi, o da anlaşmanın askıya alınmasıydı"

(İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu-Melike Pala/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Trump'ın tarifeleri gündemdeyken ABD'li büyük bankalardan güçlü performans

ABD'nin önde gelen bankalarının açıkladığı ikinci çeyrek bilançoları, finans sektörünün dayanıklılığına ve ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna dair önemli bir gösterge oldu

Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara: "ABD ekonomisinin güçlü olduğunu gösteren bu iyimser veriler, ABD Merkez Bankası yetkililerini faiz oranlarını düşürmek için acele etmesine gerek olmadığı kanısına itti"

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

7- AB-ABD ticareti tarifeler nedeniyle durma noktasına gelebilir

AB, tarife geriliminde uzlaşı sağlanamamasının ve ABD tarafının yüzde 30 veya üzerinde bir gümrük vergisi uygulamaya başlamasının karşılıklı ticareti "imkansız" hale getireceğini düşünüyor

AB tarafı ABD ile en azından yüzde 10 seviyesinde tarife ile ticari ilişkileri kesintisiz devam ettirmeyi istiyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

8- Yüksek sıcaklıklar gıda kaynaklı enfeksiyonları tetikliyor

Bilkent Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Eser:

"Son iki haftadır hem poliklinik hem acil başvurularında bulantı, kusma, ishal vakalarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Genellikle, gıda zehirlenmesi olduğunu söyleyebiliriz"

"Dikkat edilecek bazı besinler var özellikle daha da dikkatli olunması gereken yumurta içeren krema, pasta gibi dışarıda tüketebileceğimiz ürünler var. Tavuk tüketilirken de daha dikkatli olmak gerekiyor"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Cezayirli ressam, İsrail'in öldürdüğü Gazzelileri görünür kılmak için yüzlerini resmediyor

Cezayirli ressam ve sanatçı Aboulhak Abina: "Bu eserleri 'Filistin var ve isteseler de istemeseler de öyle ya da böyle var olacak' demek için yapmak istedim"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Sarallar suç örgütü üyelerine "kara para aklama" suçundan iddianame

İddianamede, örgüt elebaşı İlyas Saral'ın ticari ve mali görünümü ile açıklanamayacak ölçüde yoğun taşınmaz edinimi ve elden çıkarımı işlemlerinin, yüklü tutarlarda döviz ve lira transferlerinin, özellikle de şirket zarar beyanına rağmen yüksek hacimli finansal hareketlerinin gerçekleşmesinin dikkat çekici olduğu, şüphelinin malvarlığı hareketlerinin, paranın menşeini gizleme veya izini sürülmesini zorlaştırma amaçlı olduğu belirtildi

İlyas Saral'ın da aralarında olduğu 52 şüpheli için "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi

(Zeynep Yeşildal-İstanbul)

11- Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde de başarı bekliyor:

"Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum. Ben ümitliyim. Taraftarlarımız bize desteklerini esirgemesin"

"Geçen sezon istatistiklerim beklentilerimin altında kaldı. Her zaman kendime yüksek hedefler belirliyorum. Bu sezon hedeflerim daha farklı"

"Bu işler dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Yaşadığım acıları kimse bilemez. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'dayım"

"Keçiören'deki çocuk buralara gelmek için çok yol katetti, çok çalıştı. İnsanlar sonuca bakıyor ama oraya gidilirken verdiğiniz emeği sadece kendiniz ve aileniz biliyor. Benim adıma buraya gelmek kolay olmadı"

(Emrah Oktay/Windischgarsten) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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