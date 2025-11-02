ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- AK Parti, 23 yıldır kesintisiz iktidarını sürdürüyor

Genel Başkanvekili Efkan Ala:

"AK Parti de milletimiz de lider de dimdik durdu. Bu üç iradenin, üç siyasal davranışın sonucu, Türkiye 23 yıllık istikrarlı bir dönem kazandı"

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Hiçbir zaman şapkasını alıp gitmedi. Her türlü saldırıya karşı demokratik mücadele azminden geri adım atmadı. Her zaman millete güvendi ve kriz anında millete başvurdu"

"(Terörsüz Türkiye) Terör belasından kurtulacak olan Türkiye, emin adımlarla ilerliyor. Türkiye artık başarıdan başarıya koşacaktır, yeni dönemlerin kapılarını açacaktır. Geçen 23 yılda yapılanlar, şimdi ulaşılacak hedeflere imkan ve atmosfer sağlamıştır"

(Betül Bilsel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜRKPATENT'e 9 ayda yaklaşık 6 bin yerli patent başvurusu yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumuna ocak-eylül döneminde yapılan yerli patent başvuruları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,56 artarak 4 bin 978'den 5 bin 952'ye yükseldi

Coğrafi işaretlerde 144 başvuruyla Antalya ilk sırada yer alırken Afyonkarahisar 21 başvuruyla ikinci oldu, Erzurum ve Hatay 13'er başvuruyla üçüncü sırayı paylaştı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Türkiye'nin 9 aylık "kritik teknoloji" ihracatı 80,7 milyar doları buldu

İhracat, yüksek teknolojili ürünlerde 6,9 milyar dolar, orta-yüksek teknolojililerde 73,8 milyar dolar oldu

En fazla yüksek teknoloji ürün ihracatı 2,7 milyar dolarla "hava ve uzay araçları", orta-yüksek teknolojili ürün ihracatında ise 28,2 milyar dolarla "motorlu kara taşıtları imalatı" sektörlerinde gerçekleşti

(Zeynep Duyar-Mert Davut/Ankara)

4- Türkiye'de sulanabilecek arazinin gelecek yıl 7,3 milyon hektarı geçmesi bekleniyor

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre gelecek yıl 64 bin hektar alanın daha sulamaya açılması, eski sistemlerin modernizasyonuyla borulu sulama sistemlerinin artırılması ve önemli miktarda su tasarrufu sağlanması hedefleniyor

2026'da 450 bin hektar alanda toplulaştırma çalışması başlatılması ve 352 bin hektarda tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

5- Sanayide yeşil dönüşüm süreci "sektörel uzman havuzu" ile desteklenecek

Sanayide yeşil dönüşümün belgelendirilmesinde yapay zekadan faydalanılacak, yeşil dönüşüm sürecinde yer alacak "sektörel uzman havuzu" oluşturulacak

İmalat sanayisinde sektörel analizler yapılarak yapay zeka, büyük veri analitiği, ileri otomasyon gibi dijital teknolojilerin imalat süreçlerine entegre edilmesinin yanı sıra bu alanda dijital dönüşüm de teşvik edilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

6- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek ve HSK üyeliği için seçim yapacak

Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Hazine ve Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

7- MİT, hakkında romanlar yazılıp filmler çekilen "İngiliz Kemal"e ilişkin belge paylaştı

MİT'in resmi internet sitesinde Milli Mücadele yıllarındaki istihbarat faaliyetlerine dair adına romanlar yazılmış, filmler çekilmiş Ahmet Esat Tomruk, namıdiğer "İngiliz Kemal" hakkında olumsuz görüş içeren 26 Aralık 1940 tarihli rapora yer verildi

Paylaşılan başka bir belgede ise Alman devlet adamı ve diplomat Franz von Papen'in Türkiye'de büyükelçilik yaptığı dönem kendisine mektup gönderen İzmir'deki Şemikler Köyü Muhtarı Şakir'e cevaben yazdığı 1942 tarihli mektubu ve İzmir Merkez Amirliğinin konuya ilişkin yazısına yer verildi

(Utku Şimşek/Ankara) (Fotoğraflı)

8- Küresel ısınma sonucu 2100 yılında Avrupa Alpleri ve Kafkasya Dağları'nda hiç buz kalmayabilir

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü İnşaat, Çevre ve Harita Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Matthias Huss:

"Grönland ve Antarktika'daki buz tabakaları dışında, 2000 yılı civarında dünya genelinde yaklaşık 700 bin kilometrekare buzul alanı ve toplamda yaklaşık 160 bin kilometreküp buz hacmi bulunuyordu. Günümüzde bu rakamlar, yüzde 5-10 oranında azalmış olsa da güncel dünya çapında kesin bir tahmin mevcut değil"

"2100 yılına kadar mevcut buzların yüzde 26-41'inin kaybolacağı öngörülüyor ve uzun vadede bu oran daha da artabilir. Bölgesel olarak ise Avrupa Alpleri ve Kafkasya Dağları'nda bazı senaryolarda tüm buzulların tamamen yok olacağı tahmin ediliyor"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

9- Kız öğrenciler, geliştirdikleri projelerle imam hatip geleneğini teknolojiyle buluşturuyor

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kız öğrencilerinden oluşan "Technoka Teknoloji Takımı", okullarındaki atölyelerde robot tasarladı, sabit ve döner kanatlı İHA geliştirdi, "Firuze" adını verdikleri elektrikli arabayla TEKNOFEST'te finalist oldu

Takımda yer alan 11. sınıf öğrencisi Sümeyye Lal Ateş:

"Bir imam hatip öğrencisi olarak bunları başarmak, 'Firuze' ile beraber insanların bizi tanıması çok gurur veriyor. Technoka kurulduktan 1 sene sonra okulumuz, İngilizce teknoloji hazırlık sınıfı da açtı. Daha çok imkanla atölyeyle beraber artık öğrenciler, teknik bilgilere hocaları aracılığıyla ulaşılabilir hale geldi"

(Hamdi Dindirek-İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Bozkır şahini 2,5 yılda 28 ülkede 103 bin kilometre uçtu

Iğdır'da 9 Nisan 2023'te Kuzey Doğa ekibince uydu vericisi takılarak doğal ortamına salınan bozkır şahini, 28 ülkeye uğradığı göç yolculuğunda, en yüksek mesafeli uçuşunu 5 bin 987 metre irtifayla, en süratli uçuşunu ise saatte 109 kilometre hızla gerçekleştirdi

KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu:

"Uydu vericileri ile şimdiye kadar 33 bozkır şahinini takip ettik ve sanırım dünyadaki en büyük bozkır şahini takip projesini yaptık"

(Hüseyin Yıldız-Sabri Sarcan/Iğdır) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

11- DHL Group, Türkiye'ye yatırımlarına devam edecek

DHL Group Kurumsal Kamu ve Halka İlişkiler Yönetimi Başkan Yardımcısı Volker Ratzmann:

"Türkiye'nin lojistik alanında en önemli şirketlerinden biri olan MNG Kargo'yu büyük bir meblağ karşılığında satın aldık ve şimdi Türkiye'ye büyük miktarda yatırım yapacağız"

(Bahattin Gönültaş/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

