ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- 5G çekirdek şebeke yazılımı yüzde 100 yerli mühendislikle geliştirildi

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlyas Kayaduman:

"Bu çözüm, milli haberleşme ürünü olarak ticarileştirilmiş ve operatörlerimizin kullanımına sunulmuştur"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- İşçi, işveren ve hükümet "asgari ücret" gündemiyle toplanacak

Taraflar, Üçlü Danışma Kurulu kapsamında 21 Ekim'de, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- Türkiye'deki mobil abone sayısı 2028'de 100 milyonu geçecek

Ülkede yılın ikinci çeyreği itibarıyla 96,5 milyon mobil abone bulunurken bu sayının gelecek yıl 98,1 milyon, 2027'de 99,7 milyon ve 2028'de 101,2 milyon olacağı öngörülüyor

Yüksek veri hızı, sistem kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle dikkati çeken 5G'nin iletişim hızını kuvvetlendirecek fiber kablo uzunluğunun gelecek yıl 750 bin kilometreye erişmesi bekleniyor

(Mertkan Oruç-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Mustafa Kayra bebek, minik kalbinde açılan "tünel"le rahat nefese kavuştu

Ameliyatı yapan Doç. Dr. Nihat Çine:

"Kalbin içinde kan akımını yönlendirecek şekilde bir tünel oluşturduk. Mühendislerin bir köprü yaptığı gibi biz de önce bir tünel sonra çok ince bir materyalden, soğan zarı inceliğinde bir sentetik materyalden kapakçık oluşturmaya çalıştık. Bunlar birazcık mühendislik çalışması gibi oldu"

Anne Ruken Babat İleri:

"Oğlumun rengi ve gülüşü değişti"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Atıklardan elde edilen enerji Ankara'da "yaban mersini" yetişmesini sağladı

Mamak Katı Atık Entegre Tesisi'nde, çöpten elde edilen elektrik üretimi sırasında açığa çıkan atık ısıyla 16 bin saksıda yaban mersini yetiştirilmeye başlandı

ITC Katı Atık Yönetimi İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner:

"Bu tarımsal faaliyetle, çöp enerjiye, enerji üretime, üretim yeniden topluma dönüyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Sanayiye 177,2 milyar lira ödenekle ihracat hedefi 266,5 milyar dolara çıkıyor

Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi için gelecek yıl 177,2 milyar lira ödenek ayrılırken, bu doğrultuda imalat sanayisi ihracatının da 266,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Orta-yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayisi ihracatındaki payının 2026'da yüzde 40, yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayisi ihracatındaki payının da yüzde 4,35 olması hedefleniyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

7- Bakırköy'ün kadın muhtarı mührü 41 yıldır kimseye bırakmıyor

Zeytinlik Mahallesi'nde 1984'ten beri muhtarlık yapan 80 yaşındaki Emel Çelik, ömrünün yarısını geçirdiği bu görevi 2029'daki yerel seçimlerde bırakmayı planlıyor

Emel Çelik:

"Vatandaş evdeki durumunu, şikayetini bile bize söyleyebiliyor. Herkesin ablası, annesi oldum. Bu seçimde adaylığımı koymayacaktım. Vatandaş, 'Bizi sakın bırakma, biz sensiz ne yaparız' dediği için tekrar aday oldum"

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin ise 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini görüşecek, Sayıştay Başkanlığına 5 üye için seçim yapacak, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunda sunuş yapacak

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

9- Milli robot köpek 2026 başında göreve hazır olacak

Yaklaşık 2,5 yıllık bir start-up firması olan Hyperever, savunmada çığır açan teknolojilerin denendiği NATO etkinliğine 4 bacaklı otonom robot prototipi PROTEO ile katıldı, kıyı şeridi güvenliğinin sağlanmasına katkı sağladı

Hyperever Kurucusu ve Genel Müdürü Çayan Baykal:

"Robot daha çok meskun mahal, mağara-tünel operasyonlarında çeşitli görevler icra etmek üzere tasarlandı. Faaliyete katılan robotumuz ilk prototip versiyonumuz. Önümüzdeki yılın başlarında standartlara uygun robotumuzu sahada görebileceksiniz"

(Göksel Yıldırım/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Cebe mesaj yerine yapay zeka destekli kişiye özel video gelecek

Türk teknoloji şirketi, sağlık, ulaştırma, bankacılık gibi sektördeki hizmet alım süreçlerinde cep telefonlarına gönderilen mesajları, bilgilendirmeleri kişiye özel videolara dönüştüren video asistanı geliştirdi

Bu sayede mesaj okumakta zorlananlarla daha kolay iletişim kurulabilecek, video desteğiyle mesajların etkinliği artırılacak

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Emtia piyasaları tamamlanan haftada karışık seyretti

Altının ons fiyatı, üst üste dokuzuncu haftada da yükselişini sürdürerek haftayı 4 bin 250 dolardan tamamlarken, hafta içinde 4 bin 379,42 dolarla rekor tazeledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için zirve planladığını açıklaması ve Uluslararası Enerji Ajansının 2026'da arz fazlasının büyüyeceğini öngörmesi, Brent petrolün fiyatının 61,04 dolara inerek son 5 ayın en düşük seviyesini görmesine neden oldu

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

12- Türk tasarımcılar Özbekistan'ın kültürel mirasını geleceğe taşıyor

Taşkent ve Semerkant'ta tarih ile teknolojiyi aynı zeminde buluşturan müze projelerini hayata geçiren Türk tasarımcılar, Türkiye ve Özbekistan arasında kültürel işbirliğinin güçlenmesine ve ortak mirasın geleceğe taşınmasına öncülük ediyor

Outdoor Factory Baştasarımcısı Sinan Turaman:

"Bu böyle 3-5 kişiyle olacak şey değil. Neredeyse bu görüntünün arkasında 200-250 kişi var. Hem İstanbul'dan hem Özbekistan'dan destekler var. Özbek halkıyla, buradaki hocalarla, profesörlerle, alimlerle, devlet büyükleriyle koordineli çalışmanın sonucu bunlar"

(Gökçe Karaköse/Taşkent-Semerkant) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Mersin, Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda 400 sporcu ağırlayacak

Kentin kıyı şeridinde belirlenen 5 alanda 6 branşta gerçekleştirilecek oyunlar, 21 Ekim'de başlayacak

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı:

"Dünyada ilki gerçekleştirilen organizasyon için 5 kıtadan katılımın olması çok değerli"

(Mustafa Ünal Uysal / Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

