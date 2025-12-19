ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin 5. nesil haberleşme uydusu Türksat 5B uzayda 4. yılını geride bıraktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Türksat 5B, ülkemizin uzay ve haberleşme alanındaki gücünü perçinleyen stratejik bir yatırımdır"

"Uydu filomuzu güçlendiren Türksat 5B, hem yurt içinde hem de kapsama alanındaki farklı bölgelerde iletişim altyapımıza stratejik katkı sunuyor"

"TÜRKSAT, 5B'nin kullanılacağı en önemli alanlardan biri olan uçak içi internet hizmeti için bu yıl içinde havacılık ekipmanı üreticileri, sistem entegratörleri ve iletişim teknolojileri sağlayıcılarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Helal Akreditasyon Kurumu bugüne kadar 121 akreditasyon kararı aldı

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu:

"Böylece, 2 bin 500'ün üzerinde helal belgeli üretim tesisi, HAK akreditasyonunun sağladığı güvence kapsamına dahil oldu"

"HAK, gelecek yıla yönelik olarak da helal belgelerinin küresel ölçekte güvenilirliğinin artırılmasını, mükerrer belgelendirme sorunlarının azaltılmasını ve Türkiye'nin küresel helal pazarından aldığı payın yükseltilmesini temel hedefler olarak belirledi"

(Mert Davut/Ankara)

3- Ticaret Bakanlığından haksız fiyat artışına neden olan taşınmaz ilanları için 173,3 milyon lira ceza

Bakanlık, bugüne kadar taşınmaz ilanlarıyla haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1423 emlak işletmesine ceza uyguladı

Bakanlığın aldığı önlemlerle, piyasada yer alan yetki belgeli emlak işletmesi sayısı yüzde 26 arttı

(Serhat Tutak/Ankara)

4- Mavi Vatan'ın "Hayat kurtaran" elleri 7 gün 24 saat görev başında

Sahil Güvenlik Komutanlığı Antalya Grup Komutanlığı DEGAK-8 Timi, olası deniz kazaları ve boğulmalar başta olmak üzere çeşitli olaylarda insanlara yardım eli uzatmak için canla başla çalışıyor

DEGAK Timi-8 Komutanı Kıdemli Üstçavuş Emre Eroğlu: "Bir insanın yeniden nefes aldığını görmek, bir ailenin bizlere umutla sarılması bütün yorgunluğumuzu unutturuyor. İşte o an yaptığımız görevin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu bir kez daha anlıyoruz"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye'nin yıllık 25-30 milyar dolar yatırım çekme potansiyeli bulunuyor

YASED Başkanı Tolga Demirözü:

"2026'da da bu hedefe yaklaşılabilmesi, politika alanlarında istikrarın korunması, reform ajandasının uygulanması ve yatırımcı güveninin pekiştirilmesine bağlı"

"Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanındaki ilerlemeler, yatırımcı beklentilerini olumlu etkileyerek doğrudan yatırımları destekledi. 2025 boyunca yatırımcı iştahı toparlandı ancak temkinli iyimserlik hakim. Bu eğilimin güçlenmesi, enflasyonun düşüşünde istikrara ve yapısal reformların sürekliliğine bağlı olacak"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- Sıfır araç satışlarında bu yıl rekor bekleniyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç:

"2025 sonunda Türkiye genelinde toplam motorlu araç alım-satımının 10,5 milyon adedi bulacağını öngörüyoruz. Sıfır araç pazarı ise yaklaşık 1,5 milyon adetle tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşacak"

(Serhat Tutak/Ankara)

7- Elektrikli araç odaklı büyüme otomotiv pazarını şekillendiriyor

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu:

"Hızlı şarj kapasitesinin artmasıyla birlikte elektrikli araç pazar payının yüzde 30 seviyelerine yükselmesi muhtemel görünüyor"

"Skoda hariç olmak üzere 150 bin adedin üzerinde bir satışla yılı kapatmaya hazırlanıyoruz. Yılbaşında belirlediğimiz hedeflerin tamamına yakınında öngördüğümüz performansı yakaladığımızı, hatta ileri taşıdığımızı memnuniyetle ifade edebilirim"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı)

8- Kızılhaç yetkilisi Gazze'deki soğuk hava ve insani yardım ihtiyacına dikkati çekti

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Sözcüsü Tommaso Della Longa:

"Şiddetli yağmur selleri tetikliyor. Gazze Şeridi'ni doğrudan etkileyen soğuk hava, milyonlarca insanın çektiği acıyı daha da artırıyor"

"(Gazze'ye ulaşan insani yardımlar) Bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil. İhtiyaçlar çok büyük. Bu yüzden Gazze Şeridi'ne daha fazla ve farklı türde yardım getirmek için mümkün olan her türlü yardım giriş noktasının açılmasını gerçekten talep ediyoruz"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Alman uzmana göre, AfD'nin yeni gençlik teşkilatı, partinin ırkçılara daha yaklaşması anlamına geliyor

Magdeburg-Stendal Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Matthias Quent:

"AfD'nin gençlik örgütünün, şimdi 'Almanya Nesli (Generation Deutschland)' ismiyle yeniden kurulması aşırı sağcı, ırkçı çevrenin partiye daha fazla yaklaşması anlamına geliyor. Bu çevre, böylece (partiye) daha güçlü dahil ediliyor, böylelikle partinin parçası oluyor ve özellikle profesyonelleşiyor"

(Erbil Başay/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Çin'de konut sorunu derinleşmeye devam ediyor

???????- Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz:

"Çin'de 5 sene önce Evergrande ile başlayan emlak sancıları devam ederken çok sayıda şirket hala büyük finansal zorluklar içinde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Çin'de hane halkı güveninin düşük olması, iç tüketimin yetersiz kalması gibi hususlar da söz konusu emlak sıkıntılarının bir sonucu sayılabilir"

(Burhan Sansarlıoğlu-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

11- Bilim dünyası, yapay zekanın çalışma hayatını yeniden şekillendireceğini öngörüyor

Utrecht Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ulrich Zierahn-Weilage: "Yapay zekanın, mesleklerin tamamını ortadan kaldırması olası değil. Bunun yerine çalışma şeklimizi yeniden şekillendirir. İşin bazı kısımları yapay zeka tarafından yapılırken, çalışanlar kalan görevlere odaklanabilir"

Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Giulia Gentile: "Hukuk sektörü açısından bakıldığında yapay zeka, veri bilimi alanında disiplinler arası geçmişe sahip olan ve bu teknolojiyi yönetebilecek avukatlar gibi yeni iş alanları ortaya çıkaracak"

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara)

12- Yeşil dönüşüm yatırımları 2026'da hız kazanacak

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü:

"Enflasyonun gerilemesi, kredi faizlerinin makul seviyelere ineceğine yönelik beklentiler ve 2024-2030 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yalnızca enerji verimliliğiyle 100 milyon ton emisyon azaltımı hedefi, ertelenen yeşil dönüşüm yatırımlarının 2026'da yeniden devreye alınma ihtimalini güçlendiriyor"

"Ticari binalara yönelik devlet destekleri dikkate alındığında, 2026 ve sonrasında özellikle hastane ve otel binalarında enerji verimliliği yatırımlarının hız kazanmasını bekliyoruz"

(Duygu Alhan/Ankara)

13- Karbon deposu Afrika ormanları karbon kaynağına dönüştü

Nature'da yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, Afrika ormanları 2010'dan sonra karbon yutağından net bir karbon kaynağına dönüştü

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay: "FAO verileri, Afrika ormanlarında 1990'da 132 milyar ton kadar olan karbon stoklarının 2025'te 115 milyar tona gerilediğini göstermektedir."

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

14- Türk bilim insanları kıyı korozyonu risklerini yapay zekayla belirleyecek

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ile Düzce Üniversitesinden bilim insanları, uluslararası "CORRASBlue" projesiyle kıyı bölgelerindeki korozyon süreçlerini yapay zeka ve veri odaklı modelleme aracılığıyla analiz edip, tehlikelere ve çevrenin kirlenmesine karşı önlem alabilmek için dijital ikizini oluşturacak

İÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Sungur: "Bir petrol boru hattında korozyon meydana geldiğinde boru hattı patlamakta, delinmekte ve petrol denize sızmakta. Bu petrolün denizden eliminasyonu çok uzun süreçler alıyor ve bu da denizel ekosistemi mahvediyor. Bunların hepsinin aslında önüne geçmiş olacağız"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde 47. randevuda

İki takım arasında oynanan 46 müsabakanın 29'unu siyah-beyazlılar, 8'ini Karadeniz ekibi kazandı

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile evinde yaptığı karşılaşmalarda 15-3 üstünlüğü söz konusu

Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisiyle ligde oynadığı son 10 maçta bir mağlubiyet yaşadı

(Hüseyin Eroğul/İstanbul)

16- Trabzonspor, kadın futbolunda galibiyet serisini Galatasaray maçıyla sürdürme peşinde

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hatice Bahar Özgüvenç:

"İyi bir hikayenin içerisindeyiz. İlk başladığımızdan beri ilk üçteyiz, daha yukarıyı zorluyoruz"

"Analizlerimizi yapıyoruz. Hedef tabii ki 3 puan. Kendi sahamızdayız bu çok önemli. Trabzonspor kendi sahasındaki her maçı kazanmak zorunda"

(Enes Sansar/Trabzon) (Fotoğraflı-Görüntülü)

