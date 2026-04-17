ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren Ayla öğretmenin oğulları annelerini anlattı

Silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan Matematik öğretmeni Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara: "Bir evlat annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir. Annemin benim kahramanım olduğunu biliyordum ama okulunda da kahraman oldu annem"

Ertuğrul Kara: "Annemin sayesinde Türkiye 345'incisi oldum ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyorum. Bu başarıda annemin katkısı çok büyük, bu yüzden ona minnettarım"

2- Okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan Fatma, öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda sıranın altına saklanan ve arkadaşının kendisine siper olduğu Fatma İkra Çam:

"(Saldırgan) Sınıfımıza girdi ve 'kaçışınız yok' diye bir şey söyledi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce olarak konuştu. Psikolojim çok bozuldu, rüyalarıma giriyor"

"Belinay ile birbirimizi çok seviyorduk, birlikte oturuyorduk. Birbirimize arkadaşlık bilekliği yapıyorduk, hediyeler alıyorduk. Çok güzel anılarımız var. Ayla hoca matematik öğretmenimizdi onu çok seviyorduk. Çok güler yüzlü ve matematiği çok güzel anlatıyordu. Herkes onu çok seviyordu"

3- Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının durmadığını belirtti:

"5 ay önce bir ateşkes vardı ancak ateş durmadı. Gazze'de insanlar hala öldürülüyor, yaralanıyor, yapılar hala yıkılıyor ve insanlar hala aç bırakılıyor"

"Türkiye, Filistinlilerin bulunduğu zor durumu anlıyor ve uluslararası platformlarda alınan kararlarda Filistinlilerin yanında duruyor"

4- Katar Şura Meclisi Başkanı Abdullah el-Ghanim'den Türkiye ve Katar'ın arabuluculuk rolüne övgü:

"Türkiye ve Katar, mevcut anlaşmazlıkların ve çatışmaların çözümünde çok önemli bir rol oynamakta ve ülkeler arasında ortaya çıkan birçok sorunda arabuluculuk yapmaktadır"

"Biz de Türkiye'deki dost ve kardeşlerimizle, Filistin'deki kardeşlerimizin sıkıntılarını hafifletebileceğimiz bir çalışma programı oluşturabilmek ve dünya genelindeki parlamenterlerin çabalarını Filistin halkının sıkıntılarını hafifletmek amacıyla bir araya getirebilmek için TBMM ile koordinasyon halindeyiz"

5- Trafiğe kaydedilen taşıtların yarısı 4 şehirde yer alıyor

Türkiye'de, ocak-mart döneminde trafiğe çıkan 426 bin 342 taşıtın, 129 bini İstanbul, 38 bini Ankara, 26 bini İzmir ve 17 bini Antalya'da kaydedildi

6- Ankesörlü ve sabit telefon sayısı 5 yılda yüzde 30'dan fazla azaldı

Türkiye'de son 5 yılda mobil abone sayısı 100 milyona yaklaşırken, ankesörlü telefon ve sabit telefon sayısı 8,4 milyona kadar düştü

7- Artan yenilenebilir enerji talebinin bakır ve gümüş fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"ABD/İsrail-İran savaşının başlamasıyla özellikle petrole dayalı enerjinin küresel anlamda ne kadar sıkıntılara yol açtığı bu savaşta yeniden görülmüş oldu"

"Genel anlamda zaten hem yenilenebilir enerji talebi yani sürdürülebilirlik kapsamında hem enerji bağımlılığını azaltma anlamında hem de bu tarz fosil yakıtlara dayalı enerji ihtiyacını çeşitlendirmeye yönelik hamleler gelecek, bakır bu hamlelerden pozitif etkilenecek ama gümüş de bundan olumlu etkilenecektir"

8- EBRD Orta Doğu'daki savaştan etkilenen ekonomilerde özel sektör odaklı finansman sağlayacak

EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Greg Guyett:

"(5 milyar avroluk finansman paketi) Bu paket, odak noktamız olan özel sektör işletmelerine yönelik, onların istihdamı sürdürebilmelerini ve tedarik zincirlerini finanse etmeye devam edebilmelerini sağlamayı amaçlıyor"

"Yatırımlarımız müşterilerimizden gelen taleplere göre şekilleniyor ancak Türkiye'de geçen yılki yatırım seviyemizi yakalayamazsak veya aşamazsak büyük bir hayal kırıklığı yaşarım"

9- Türkiye, zeytinyağı üretiminde küresel pazarda yeni güç oluyor

Uluslararası Zeytin Konseyi:

"Türkiye son yıllarda zeytinyağı üretiminde kaydettiği güçlü artışla küresel pazarda öne çıkan ülkeler arasına girdi. İhracattaki artış ülkenin rekabet gücünü pekiştirdi"

"Üretimdeki iyileşme sayesinde 2026 yılında fiyatların dengelenmesi veya ılımlı hale gelmesi muhtemeldir. Ancak piyasa beklentileri, bir sonraki hasat yılının görünümüne bağlı olmaya devam edecektir"

10- Türkiye rüzgarda üretim gücünü artırarak sanayi üssü konumuna yükseldi

Rüzgar enerjisinde üretim kapasitesini artıran Türkiye, ihracat ve iç pazar sürekliliğiyle küresel ölçekte büyümeyi hedefliyor

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden:

"Rüzgar ekosisteminde 150 sanayi şirketi, 7 kule, 3 kanat, 4 jeneratör ve dişli kutusu tesisi ile geniş bir üretim altyapısı bulunuyor"

"Düzenli YEKA takvimi, öngörülebilir kurulum temposu ve ihracatı destekleyen politikalar, üreticilerin uzun vadeli kapasite yatırımı kararları açısından belirleyici"

11- İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Karabıyık'tan ailelere "evlat nöbeti" çağrısı:

"Artık tehlikeler sınırlarımızdan gelmiyor. Dolayısıyla devletin hudut nöbeti tutması yetmiyor. Ekranlar üzerinden tehlike evimizin içine kadar geldiği için bizim evlat nöbetleri tutmamız gerekiyor. Maalesef evlatlarımızı ekranlar emziriyor, ekranlar besliyor. O yüzden ekranları da temizlemek zorundayız"

"İnşallah bu olaylar son olur, tekrarlanmaz. Bunların tekrarlanmaması anne babaların evlat nöbetlerini hassasiyetle tutmasına bağlı. Anne babaların okulla kurdukları ilişkiyi de masaya yatırmamız lazım. Biz maalesef anne babalığı okula vekil kıldığımız bir iklimin içerisindeyiz"

12- Gençler, dijital gruplardaki şiddeti "statü sembolü" olarak görüyor

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan: "Şiddetin her türlüsünün özendirici bir biçimde algılanabileceği ihtimalini göz ardı ederek, herhangi bir kaygı taşımaksızın ilk paylaşımı yapma, en etkili içeriği verme çabasıyla hareket etmek oldukça sakıncalıdır"

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan: "Gerçek hayatta silik, önemsiz ya da başarısız hisseden bir genç, bu tür grupların içinde bir anda kendini önemli biri gibi görebiliyor. Sıradan biri olmaktan çıkıp korkulan, konuşulan, etki yaratan biri gibi hissetmeye başlıyor. Burada kendince bir statü kazanıyor ama bildiğimiz anlamda bir saygınlık değil daha karanlık bir statü bu"

Psikolog Abdulaziz Yılmaz: "Şiddet videolarına fazlaca maruz kalan çocuklarda empati kaybı ve duyarsızlaşma açığa çıkıyor. Ötekinin acısını hiç düşünmeden doğrudan yapacağı işe odaklanıyorlar"

13- Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta "rekor" için mindere çıkacak

Başkent Tiran'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gözler, yeniden mindere dönen 36 yaşındaki Rıza Kayaalp'in üzerinde olacak

Grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkacak milli güreşçi, altın madalya kazanması halinde 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak güreş tarihine geçecek

Hırvatistan'da 2023 yılında elde ettiği 12'nci Avrupa şampiyonluğuyla Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olan Rıza Kayaalp'in, kariyerinde ayrıca 5 dünya şampiyonluğu bulunuyor

14- Judo Milli Takımı Başantrenörü İtalyan Vismara, milli judocuların gelişiminden memnun:

"Judo Milli Takımı gelişmiş durumda ve gelişmeye de devam ediyor. Biz bu takımı, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlıyoruz, hedefimiz 2028 Los Angeles"

"Türk judoculardan kadınlarla da erkeklerle de olimpiyat madalyası kazanmaya yakınız, şu an iki taraf da gelişmekte"

15- Arda Turan, Avrupa kupalarında yarı final gören 5. Türk teknik direktör oldu

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımını yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör olmayı başardı

Shakhtar Donetsk'i Konferans Ligi yarı finaline çıkaran Türk teknik adam, bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında yarı final yükselen ilk Türk teknik direktör oldu

UEFA kulüp turnuvalarında bir Türk takımının başında yarı final gören Türk teknik direktörler listesinde Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman yer alıyor

