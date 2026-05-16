Günün Öne Çıkan Haberleri 6 Nisan 1920

6 Nisan 1920

1- Çiftçilere yılın ilk çeyreğinde 35,6 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı

Desteklerin yüzde 87'si bitkisel üretim, yüzde 8,8'i hayvansal üretim, yüzde 2,9'u kırsal kalkınma, yüzde 0,9'u tarımsal AR-GE ve yüzde 0,4'ü su ürünleri üretimi kapsamında gerçekleştirildi

Bitkisel üretim için 31 milyar 16 milyon lira, hayvansal üretim için 3 milyar 148 milyon lira ve kırsal kalkınma için 1 milyar 23 milyon lira tutarında destek verildi

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

2- Kazakistan'ın sağlık yatırımlarına Türk imzası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında, Türkistan ve Petropavlovsk'ta, toplam 1385 yatak kapasiteli iki şehir hastanesi için 600 milyon dolarlık finansman anlaşmasına varıldı

YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan:

"Bilgi birikimimizi, 20 yıldır büyük projelere imza attığımız ikinci vatanımız, ata yurdumuz Kazakistan'a aktarma fırsatı bulduk"

(Ayşe Böcöoğlu Bodur/Ankara)

3- GRAFİKLİ - Birincil ormanlardaki kayıplar iklim kriziyle mücadeleyi zorluyor

Dünya Kaynakları Enstitüsüne göre, tropikal bölgelerdeki birincil orman kaybı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 36 azaldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay:

"Karbon yutak alanı ve küresel iklimdeki etkileri nedeniyle bu ormanların kaybedilmesi durumunda iklim değişikliğiyle mücadele neredeyse imkansız hale gelecek"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

4- İstanbul'da bayram öncesi otobüs biletleri bitti, ek seferlerin satışına başlandı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan:

"Bu bayram sektöre nefes aldıracak. Bu yaz sezonundan dolayı da işler açılacak"

"Kurban Bayramı'nda bütün listelerimiz dolu, ek seferlerin satışına başladık. Ulaştırma Bakanlığına teşekkür ediyorum. 15 Mayıs ile 2 Haziran arası bize ek sefer müsaadesi verdi"

(Hikmet Faruk Başer-İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye ilaçta yerli üretim gücünü yenilikçi ürünlerle artırmayı hedefliyor

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar:

"Yerelleşmiş bir üretim kapasitesi bakımından dünyada örnek ülkelerden biriyiz"

"İlaç ve tıbbi cihaz alanında 120 milyar dolarlık kapasiteye sahibiz"

(Hümeyra Ayaz/Kazan)

6- Alman rüzgar türbini üreticisi ENERCON, Türkiye'yi stratejik üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırıyor

ENERCON, Türkiye'de kurulacak yeni rotor fabrikasıyla YEKA projelerine ekipman üretmeyi ve bölge ülkelerine ihracatı artırmayı hedefliyor

ENERCON Operasyondan Sorumlu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Heiko Juritz:

"Şirket, Almanya'da başlattığı hibrit enerji ve batarya depolama çözümlerini Türkiye'ye taşımayı değerlendiriyor"

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Fotoğraflı)

7- Türk bahçe şemsiyeleri yaz sezonunu Almanya ve Belçika'da açtı

Havaların ısınmasıyla balkon, teras, havuz kenarı, kafe ve restoran gibi açık mekanlarda sıklıkla kullanılan bahçe şemsiyeleri, bu yılın ilk çeyreğinde en çok Almanya, Belçika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden talep gördü

Söz konusu üründe, yılın ilk 3 ayında gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 164,8 arttı

(Seda Tolmaç/Ankara)

8- Filipinler'in güneyindeki Bangsamoro'da halk savaşla anılmak istemiyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Bangsamoro Özerk Bölge Temsilcisi Ömer Kesmen:

"Halk artık rahatlamak istiyor, halk artık bölgenin savaşla, çatışmayla anılmasını istemiyor. Bunu ben Müslümanlar için söylemiyorum sadece, bölgede yaşayan Hristiyanlar da aynı duygularla düşüncelerle hareket ediyor"

"Güvenlik yetkilileri, Bangsamoro hükümeti göreve geldikten sonra bölgede adi suçlardan faili meçhullere kadar suç oranının yüzde 80 oranında azaldığını ifade ediyor"

(Nuri Aydın/İstanbul)

9- Aile Vakfı Başkanı Karabıyık'tan medya içeriklerine "toplumsal etki değerlendirme sistemi" önerisi:

"Medya içeriklerinin aile, çocuk psikolojisi ve toplumsal davranış üzerindeki etkilerini ölçen sistematik bir 'toplumsal etki değerlendirme sistemi' yok. Bunu hayata geçirmek çok önemli. Dijital platformlardan gündüz kuşağı programlarına kadar çok geniş bir alanın toplum üzerindeki etkisi bilimsel olarak izlenmeli"

"Medya artık sadece eğlendiren veya vakit geçirilen bir alan değil, norm üreten, davranış biçimi şekillendiren ve özellikle çocuklar ile gençlerin dünyayı algılama biçimini etkileyen güçlü bir kültürel aktör"

(Mikail Bıyıklı-İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Orta Doğu krizi Alman ekonomisindeki bahar toparlanmasını vurdu

Alman hükümeti, 2026 büyüme tahminini yarı yarıya düşürerek yüzde 0,5'e çekti

Enerji maliyetlerindeki artışla nisan ayında yüzde 2,9'a ulaşan enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 3'ü aşabileceği öngörülüyor

(Bahattin Gönültüş/Berlin)

11- Türk teknoloji konferansı "Road to Global 2026" küresel bir arenaya dönüşüyor

Road to Global, Nexrone Global & Westure Ventures Kurucusu Ersoy Soyer:

"Hindistan, Kore ve Japonya'dan gelen ilgi bizi heyecanlandırıyor. Road to Global'in bir Avrupa-İngiltere-ABD pazarı platformundan gerçek anlamda küresel bir arenaya dönüştüğünü görüyoruz"

"Road to Global ve Local to Global serileri Almanya, Avusturya, Hollanda, Türkiye ve Fransa'da devam edecek. Global ol' demek kolay. Biz o yolun nasıl oluşması gerektiğini işaret etmeye odaklıyız. Her yıl biraz daha iyisini oluşturmaya gayret gösteriyoruz"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı)

12- İŞ DÜNYASINA ÖMÜR VERENLER - SANKO Holding Onursal Başkanı Konukoğlu, yarım asrı aşkın iş yaşamını anlattı:

"Su tesisatçılığı, elektrikçilik yaptım, tornada çalıştım, kaynak yaptım yani biz anahtar cebimizde A'dan Z'ye büyüdük"

"Babam bizi daha çok sevki idarecilikte yetiştirdi. İnsan idare etmek, yani insanları yönetmek ve mümkün olduğu kadar işi iyi bileni iş başına getirmek"

(Furkan Gençoğlu-Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı)

13- KORKUNUN ANATOMİSİ - Korkunun edebi ve sinematik mirası yeni nesil teknolojilerle kişisel serüven halini alıyor

Arizona State Üniversitesinde psikolog ve yazar Coltan Scrivner:

"Rekreatif korku deneyimlerinin veya aktivitelerinin büyük çoğunluğu aslında sosyal ve kolektiftir"

Danimarka Kraliyet Güzel Sanatlar Akademide profesör ve video oyun teorisyeni Jesper Juul:

"Korku oyunları, filmler gibi 'medya' korkusu, bilinçli olarak korku arayışıyla ilgilidir. Bu anlamda kendini o duruma sokmaktan sen sorumlusun, ancak yaşadığın gerçek korku başka biri tarafından tasarlanmıştır"

(Dilara Karataş/Ankara)

14- Muğlaspor, BAL'dan başlayan yolculuğunu 3 yılda 1. Lig'e yükselerek taçlandırdı

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç:

"Muğla'da yıllardır görülmeyen bir kenetlenme yaşandı. Yaklaşık 6 bin 500 taraftarımız Bursa'daki final için 9 saatlik yolu göze aldı. Bir şehir ayağa kalktı, bir şehir inandı"

Teknik Direktör ?Mustafa Sarıgül:

"Duyguyu kaybeden maçın kontrolünü de kaybeder. Oyuncularım buna çok iyi cevap verdi, sakin kaldık ve sonuca gittik"

(Durmuş Genç/Muğla) (Fotoğraflı/Görüntülü)

***

