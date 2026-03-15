ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Mart 2026

1- Gazzeli Meryem, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gazze'den Ankara'ya getirilen 14 yaşındaki Meryem Yılmaz Jarada:

"Bugün Cumhurbaşkanımızla kavuştum. Onunla buluştuk, ona teşekkür etmek için buradaydım. Çok şükür onu gördüm, teşekkür ettim"

TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan:

"Cumhurbaşkanımız da mutlu oldu, gülümsedi. Meryem'e hoş, güzel sözler söyledi. 'İnşallah bir gün Gazze ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak' diye dualarını ettiler. Güzel bir buluşma oldu"

(Huzeyfe Tarık Yaman/TBMM)

2- Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan ebeveynlere ara tatilde internet kullanımının izlenmesi önerisi:

"Ebeveynler, Ramazan Bayramı ile birleştirilen ara tatilde çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını takip etmeli. Sağlıklı ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları, çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmiyor"

"Teknoloji kullanımı konusunda gerçekçi ve net kurallar belirlemek, çocukların 'en fazla fayda ve en az zarar' ilkesi içinde kalmasını sağlar"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Emniyetten bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı

EGM Sürüş Teknikleri Şube Müdürü Cengiz Yeğen:

"İstatistikler, ortalama hızın 10 kilometre aşağıya çekilmesi halinde kazaların yüzde 20 civarında aşağıya çekeceğini gösteriyor. Gideceğimiz yere belki 10 dakika, 20 dakika geç gideceğiz ama güvenli gideceğiz"

"Yollarımızın diğer zamanlara göre kapasitesi, hacmi çok yükseliyor. Sürücülerin takip mesafesini buna göre kullanmaları, geçişlerde sinyal vermeleri, yol kenarlarında zorlu durumlarda beklerken dörtlüleri yakmaları, son derece önemli"

(Fatih Gökbulut-Aykut Karadağ/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye genelindeki tarım sayımında sona yaklaşıldı

Sayım kapsamında tarım sektöründe yer alan 4,2 milyon kişinin yüzde 96'sıyla anket yapıldı

Yılın ikinci yarısında sayıma ilişkin temel sonuçların kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor

Ayrıca nisan ve mayıs aylarında örnekleme yoluyla "tarımsal iş gücü", "tarımda teknoloji kullanımı", "hayvan barınakları, gübre ve toprak yönetimi" temalarında araştırma yürütülecek

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- TARIMDA DİJİTAL ÇAĞ - Tarımda bu yıl dijital dönüşüm merkeze alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak Türkiye'nin Dijital Toprak Haritası, illerin arazi kullanım planlamasında ve tarımsal üretim stratejilerinin belirlenmesinde güncel ve güvenilir veri kaynağı olacak

Bakanlıkça yürütülen çalışmalar kapsamında tarımda veri temelli karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla Yapay Zeka ve Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezi de kuruldu

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Türkiye ekonomisinin 2025 büyümesine en büyük katkıyı inşaat sektörü sağladı

GYODER Başkanı Neşecan Çekici:

"Büyümeye en çok katkı sunan sektörlerin başında inşaat geldi. Bu gelişme, sektörün yeniden büyümenin ana taşıyıcılarından biri haline geldiğini açıkça gösteriyor"

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz:

"2026'da ivmenin korunması mümkündür ancak bunun için planlı arsa politikaları ile erişilebilir finansman mekanizmalarının eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir"

İNDER Başkanı Engin Keçeli:

"Yeni ruhsat sayılarındaki artış konut üretiminin devam edeceğini gösteriyor. Talebin yüksek olması nedeniyle arzı artırmaya mecburuz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

7- LNG ithalatçısı ülkeler alternatif tedarik kaynakları arayışında

Japonya Enerji Ekonomisi Enstitüsü Kıdemli Ekonomisti Takafumi Yanagisawa:

"Asya'daki LNG ithalatçısı ülkeler, ABD, Avustralya ve Katar'dan ihracatlarını artırmalarını veya ek kargolar temin etmelerini istiyor"

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeler Örgütü Küresel Gaz Piyasaları Uzmanı Wael Hamed Abdel Moati:

"Kömür kapasitesi olan ülkelerde elektrik üretiminde yakıt değişimine gidilerek kömür kullanımının artırılması da bir seçenek olabilir"

(Fuat Kabakcı/Ankara)

8- ECB'nin faiz artırım ihtimalinin Orta Doğu'daki savaşın gidişatına göre şekillenmesi bekleniyor

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas van Geffen:

"Nisan veya haziran aylarında bir faiz artırımı mümkün olabilir ancak bu yalnızca mart ayındaki toplantıdan sonraki haftalarda görünümün kötüleşmesi durumunda gerçekleşebilir"

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte:

"ECB, manşet enflasyonun geçici olarak yüzde 3'ün üzerine çıkmasını muhtemelen kabul edebilir. Ancak temel enflasyon ve enflasyon beklentileri de belirleyici bir şekilde yükselirse ECB'nin faiz oranlarını artırması muhtemeldir"

(Burhan Sansarlıoğlu-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

9- Emtia piyasalarında enerji arzı endişeleri ve faiz beklentileri öne çıktı

Değerli metallerde ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 4,6, platinde yüzde 5,3, paladyumda yüzde 4,6 ve altında yüzde 2,6 geriledi

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, 9 Mart'ta önceki kapanışa göre yüzde 28,9 artışla 119,5 dolara kadar yükselerek 29 Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

10- "Bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

Kadir Gecesi, İslam'da "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki:

"Hz. Peygamber, ramazanın son on gecesinin ihya edilmesine özel önem vermiş ve Kadir Gecesi'nin de bu gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir"

(Fırat Taşdemir/Ankara)

11- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Kedi batmaz

Kolay yapımı ve pratik servisi dolayısıyla Osmanlı döneminde ramazan sofralarını süsleyen kedi batmaz, yemek ve şefleriyle ünlü Bolu'da alternatif bir lezzet olarak öne çıkıyor

Hafif yapısı dolayısıyla "kedinin bile batmayacağı" düşünülerek halk arasında "kedi batmaz" adı verilen lezzet, un, su, tuz, ceviz, tereyağı ve yoğurt kurusu olarak bilinen keşle yapılıyor

(Zafer Göder/Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Çaput aşı

Denizli'nin az bilinen lezzetlerinden çaput aşı, pratik ve doyurucu olması dolayısıyla tercih ediliyor

(Sebahatdin Zeyrek/Denizli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Mimar Sinan'ın ilk başmimarlık eseri: Haseki Hürrem Sultan Camisi

Kanuni'nin eşi adına 1538-1539 yıllarında tek kubbeli planla yapılan cami, çevresindeki medrese, darüşşifa, imaret, sıbyan mektebi ve hamam gibi yapılarla Osmanlı külliye geleneğinin önemli örnekleri arasında yer alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatı Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Resul Yelen:

"Burası, Mimar Sinan'ın başmimar olduktan sonraki ilk eseridir. 1612 yılında Sedefkar Mehmet Ağa tarafından cami doğuya doğru genişletiliyor. Sedefkar Mehmet Ağa da aynı zamanda Mimar Sinan'ın öğrencisi olması hasebiyle de ustasının, hocasının eserini genişletmiş oluyor"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Pendik'te camide "soba başı muhabbetleri"yle gençlere güvenli ortam sunuluyor

Hatice Ana Camisi İmamı Mehmet Aydın:

"Bir çocuğumuzu, gencimizi kurtarmak ve onları teknoloji ile uyuşturucu bağımlılığından uzak tutmak için paralar harcanıyor. Biz de dedelerimizin soba başı ve köy odası muhabbetleriyle aktardığı tecrübeleri çocuklarımıza ileterek, onları telefondan ve bağımlılıklardan uzak tutup geleceğe hazırlıyoruz"

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Galatasaray, adım adım şampiyonluğa ilerliyor

"Cimbom" Trendyol Süper Lig'de 26. maçlar sonunda en yakın takipçilerine yedişer puan fark attı"

Süper Lig'de toplamda 25 şampiyonluğu bulunan sarı-kırmızılı ekip, son 31 sezonda 15 kez mutlu sona ulaştı

Galatasaray, 31 sezonluk periyotta son 8 haftaya lider girdiği 12 sezonda rakiplerinin kendisini geçmesine izin vermedi

(Emrah Oktay/İstanbul)

15- Galatasaray, Süper Lig'in 68 sezonluk puan cetvelinde Fenerbahçe ile farkı kapatıyor

Sarı-kırmızılı ekip, 1959'dan bu yana galibiyet sayısında (1304) Fenerbahçe'yi yakaladı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde haftalara göre en çok liderlik koltuğunda oturan takım konumunda

"Cimbom" 25 kez ile Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanını elinde bulunduruyor"

(Emrah Oktay/İstanbul)

