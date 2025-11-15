ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Bakan Ömer Bolat, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrar unsuru olarak en önemli rolü oynadığını söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hemen hemen bütün Balkan ülkeleri liderleri, hükümetleriyle kurduğu faydalı ve özel ilişkiler sayesinde Türkiye, Balkanlar'da bir barış ve istikrar unsuru olarak en önemli rolü oynuyor"

"Uluslararası politikada, uluslararası forumlarda, platformlarda da aktif diplomasi, liderlik ve de birçok uluslararası anlaşmazlıklardaki ara buluculuk çabalarımızla büyük bir saygınlık ve itibar kazandı ülkemiz, bu anlamda da bunu ticaret politikası alanında biz Ticaret Bakanlığı olarak çok istifade ediyoruz"

(İsmail Özdemir/Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TİHEK'e en çok başvuru "engellilik" temelinde ayrımcılık iddiasıyla oldu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna 2021-2025 yıllarında "engellilik" temelinde ayrımcılık iddiasıyla 594 başvuru yapıldı

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- Serbest bölgelerde 10 aylık ticaretin yaklaşık yarısını ihracat oluşturdu

Serbest bölgelerden ocak-ekim döneminde gerçekleştirilen ticaretin hacmi 23,7 milyar doları buldu

TOBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi Başkanı Edvar Mum:

"Serbest bölgelerde ticaret hacminin yıl sonunda 28 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz"

(Mert Davut/Ankara)

4- Türkiye'de sayıları 136'ya ulaşan ekoturizm alanları ekonomiye yıllık 2 milyar lira katkı sağlıyor

Ülke genelinde 58 ilde ekoturizm alanları vatandaşlara hizmet verirken 8 alana ev sahipliği yapan Artvin öne çıkıyor

Orman parklarının sayısı kasım itibarıyla 1954'e yükseldi, bu parklar yıllık ortalama 45 milyon ziyaretçi ağırlıyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

5- IRENA: Türkiye, temiz enerji dönüşümünde doğru yönde hızla ilerliyor

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Genel Direktörü Francesco La Camera:

"(2053 net sıfır hedefi) Türkiye'nin doğru yönde ve hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyorum"

"Güneş ve rüzgarda da olağanüstü bir potansiyel mevcut. Türkiye, temiz enerji sistemine daha hızlı geçiş için doğal kaynaklar bakımından gerçekten şanslı bir ülke"

"(Küresel dönüşümün hızlanması için) Şebekelerin eşit esneklikte dengelenmesini sağlayacak bir altyapıya ihtiyaç var"

(Firdevs Yüksel/Belem)

6- İtalya'da Bosna Savaşı'nda keskin nişancılık yapanlara dair soruşturma başlattıran yazar Ezio Gavazzeni:

"İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar, İngilizler istisnasız tüm Batı ülkelerinden zenginler, Saraybosna'daki sivilleri vurmak için muazzam meblağlar ödüyorlardı"

"Onlarca kişiden değil, çok, çok, çok fazla kişiden söz ediyoruz. Yüzlerce demek yanlış olmaz"

(Barış Seçkin/Milano/Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Sudan Devlet Bakanı Abdurrahim yeniden inşa sürecinde Türkiye'nin önemine işaret etti:

"Şu anda hükümetin sadece insani yardım alanında değil iyileşme ve yeniden inşa yolunda ilerlediğini vurgulamak istiyorum"

"İki ülke yeni tanışmıyor, Türkiye ve Sudan tarihi bir ilişkiye sahip"

(Tuğba Altun/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Mücevher ihracatı yılın 10 ayları itibarıyla son 5 yıldır kesintisiz artıyor

Mücevher sektörü, yılın 10 ayında 6,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatını gerçekleştirdi

Yılın 10 ayında en fazla mücevher ihracatı 2,4 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılırken bu ülkeyi 496,3 milyon dolarla Hong Kong, 409,4 milyon dolarla İsviçre, 367,7 milyon dolarla ABD ve 335,2 milyon dolarla Libya takip etti

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

9- İstanbullu ihracatçılar yılın 10 ayında dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi

İstanbul'da bulunan şirketler, yılın 10 ayında kimya sektöründen hazır giyime, otomotiv endüstrisinden meyve sebzeye kadar 25 ayrı sektörde ürettiği 79,3 milyar dolarlık ürününün ihracatını yaptı

Yılın 10 ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 15 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

10- Çin'le rekabet AB'yi içten yanmalı motorlarda devam etme düşüncesine itiyor

ING Group Kıdemli Ulaşım ve Lojistik Sektör Ekonomisti Rico Luman:

"Elektrikli araçlar daha az karlı, şirketlerin yeniden yapılandırılması gerekiyor ve Avrupa'daki tedarik zinciri bu hıza ayak uyduramıyor"

"Ancak elektrikli araçlar geleceğin teknolojisi olduğu için bu yönelim değişmeyecek ve sektörün rekabet gücünü korumak için bu geçişin yapılması da gerekli"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- Kanseri yenen bilim insanından yapay zekayla kişiselleştirilmiş tedavi projesi

Dil eğitimi için gittiği ABD'de yakalandığı rahim kanserini atlatan Yasemin Yozgat Bryne, İstanbul Medipol Üniversitesinin desteğiyle 10 yıldır üzerinde çalıştığı, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş tedavi modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmada son aşamaya geldi

Dr. Öğr. Üyesi Bryne:

"Hastanın akciğerinin içindeki o tümörün aynısını yapabiliyoruz. Böylelikle hastada deneyeceğimiz tedavi yöntemlerini belirleyebiliyoruz. Herkes immün terapiye, akıllı ilaçlara ulaşamıyor. Bu şekilde daha ucuz bir tedavi yöntemi sağlanacak"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Yeşil deniz kaplumbağalarının nesli artık tükenme tehdidi altında değil

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, onlarca yıl süren koruma çabaları sayesinde yeşil deniz kaplumbağalarının, "nesli tükenme tehlikesi altındaki türler" kategorisinden çıkarıldığını duyurdu

WWF-Türkiye Deniz, Biyoçeşitlilik ve Orman Programları Grup Müdürü Ayşe Oruç:

"Farkındalığın artmasıyla deniz kaplumbağaları, koruma çalışmalarının odağına yerleşti ancak biyoçeşitliliğe yönelik tehditler halen devam ediyor. Bu nedenle güçlü işbirlikleri kurarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha önemli"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

13- Trabzonspor, basketbolda lider Beşiktaş GAİN'i konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında lider Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak Trabzonspor, taraftar desteğiyle galibiyeti hedefliyor

Başantrenör Selçuk Ernak:

"Rakibimizin gücü her ne olursa olsun biz ona göre hazırlığımızı yapar, kanımızın son damlasına kadar mutlak galibiyet hedefiyle oynarız"

(Trabzon/Enes Sansar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- İşitme engelli milli güreşçilerin "12 sıklette 12 altın" hedefi

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan 12 sıklette de altın madalya ile dönmeyi hedefliyor

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Genel Koordinatörü Salim Güzel:

"Bizim için en büyük organizasyon. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

(Kastamonu/Bilal Kahyaoğlu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

