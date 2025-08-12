ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Güneydoğu sanayisini Akdeniz'e taşıyacak ulaştırma projesinde inşaat aşamasına gelindi

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Gaziantep bölgesindeki sanayi kuruluşları İskenderun Körfezi üzerinden ihracatını daha kolay şekilde yapacak. Böylece bölgedeki ekonomik hayat canlanacak"

"Projeyle, İskenderun limanlarının önemi artacak, bölgenin turizm gelişimi hızlanacak ve illerimiz kalkınacak. Ülkemizin ticaretine de katkı sağlayacak bu projeyle altyapımıza önemli bir imza atacağız"

(Mertkan Oruç/Ankara)

2- Gemi ve denizaltıların kalbindeki "milli imza" büyüyor

HAVELSAN, gemi ve denizaltıların kalbi olan Gemi Veri Dağıtım Sistemi ürün ailesinde 60. teslimatı gerçekleştirdi

Sistem, geminin kötü hava şartlarında dalgalı bir denizde bile attığını 12'den vurabilmesi için gerekli veri altyapısını hazırlayacak hız ve performansta tasarlanarak geliştirildi, üretildi ve gemilere uygulandı

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti

Boşanmalarına karar verilen çiftten erkeğin, kendi uhdesinde olan ve faturaları bulunan bazı eşyaların bedelinin kadından alınarak kendisine ödenmesi talebi yerel mahkemece reddedildi

Yargıtay, erkeğin yatak odası, yemek odası, koltuk takımı ve 2 halının bedelinin ödenmesi talebinin reddedilmesini hukuka aykırı buldu

(İsmet Karakaş/Ankara)

4- Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 71 azaldı

Marmara Bölgesi temmuzda son 65 yılın en kurak günlerini yaşadı, İstanbul'da yağış sadece 1 gün görüldü

Yalova geçen ay yağış gerçekleşmeyen tek il olarak kayıtlara geçti

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

5- Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

??????- Türkiye'de haziranda yüksek teknolojili ürünlerin imalatındaki artış yüzde 88,2'ye ulaşırken, orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalatında da yüzde 2,6 artış kaydedildi

Orta-düşük teknolojili ürünlerde son 16 ayın, düşük teknolojide ise 3 yılın rekoru görüldü

(Zeynep Duyar-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- 13. WCI Forum, Türkiye'deki üreticileri Afrika'daki dış ticaret firmalarıyla buluşturmayı hedefliyor

WCI Forumu Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu:

"Amacımız WCI Forum'da Türkiye'deki üreticileri Afrika'daki dış ticaret firmalarıyla, aracılık hizmetleri sunan firmalarla, oyun kurucularıyla buluşturup buradan yeni bir ticaret hacmi doğurmak, ülkemizin üretimine ve ihracatına, Afrika'daki yatırıma da katkı sunabilecek yeni işbirliklerinin potansiyelini artırmak"

"Türkiye'den 300'ün üzerinde iş insanıyla bu sefer rekor sayıda bir ziyaretle 54 Afrika ülkesinin 49'undan 2 binin üzerinde oyun kurucuyu ağırlamak üzere İstanbul'da hazırlıklarımıza başlamış durumdayız"

(Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Uzmanlara göre, İsrail'in Gazze kentini işgal kararı uluslararası hukukun ihlali

York Üniversitesi Osgoode Hall Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Heidi Matthews:

"Devletlerin kuvvet kullanarak kendi topraklarını genişletmelerine izin verilmez. Bu, uluslararası hukukun emredici bir normudur. İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin en önemli temel normlarından biridir"

İngiltere Sussex Üniversitesinden emekli Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Profesörü Martin Shaw:

-"Açıklanan yeni operasyonlar, şüphesiz daha fazla ihlal oluşturacak ve devam eden suçları ağırlaştıracaktır"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

8- Türkmenistan'ın Hazar kıyısında beyazlar içindeki turizm bölgesi: Avaza

Avaza'da binalar ve arabaların çok büyük çoğunluğunun beyaz renkte olması dikkati çekiyor

(Gökhan Çeliker/Avaza) (Fotoğraflı)

9- 50. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

2024-2025 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Tottenham, yarın İtalya'nın Udine kentinde karşılaşacak

2000'de Galatasaray'ın kazandığı UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren takım, 6 kez ile Real Madrid oldu

İspanya ekipleri, Süper Kupa'daki son 16 maçta 11 kez, toplamda ise 17 defa mutlu sona ulaştı

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul) (Grafikli)

10- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Santarelli'ye tam destek:

"Koçumuzun ve takımımızın arkasındayız. Santarelli ile baba-evlat ilişkimiz bazılarını rahatsız ediyor. 'Santarelli, çalışanınız, evladınız değil' deniyor. Ama Santarelli bana 'Babamdan görmediğimi sizden görüyorum' diyorsa, bizi baba gibi görüyorsa, benim de 'evladım' demem kadar doğal bir şey olamaz"

"Santarelli ile Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandık. Dün o muhteşemdi, heykeli yapılsın isteniyordu. Bugün çeyrek finalde elendik diye 'kötü' oldu"

"Dünya şampiyonasında şu ana kadar en iyi derecemiz 6'ncılık. 'Bunu kürsü ve madalyayla neden süslemeyelim' diye düşünüyorum"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Başakşehir, Avrupa kupalarında 66. kez sahne alacak

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Viking'i konuk edecek turuncu-lacivertli futbol takımı, Avrupa kupalarında 66. maçını oynayacak

İstanbul Başakşehir, 9. kez mücadele ettiği Avrupa'da 26 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı

(Emre Doğan/İstanbul) (Grafikli)

