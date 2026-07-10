NATO Zirvesi ve Türkiye: Ulaşım, Savunma ve Ekonomi

6 Nisan 1920

1- NATO ANKARA ZİRVESİ - Ankara'nın yeni bağlantı yolları heyetlerin hızlı ve konforlu ulaşımını sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Devlet liderlerinin de övgüyle bahsettiği yollar ve yapılar inşa etmeye, ülkemizi kalkındırmak için çalışmaya devam edeceğiz"

"Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yollarda bakım, yenileme ve temizlik çalışmaları yapıldı"

(Mertkan Oruç/Ankara)

2- Eski İngiliz Bakan Tobias Ellwood, NATO Ankara Zirvesi'nin "Türkiye'nin yükselen statüsünü gösterdiğini" söyledi:

"Buranın çok yetkin, bulunması çok keyifli bir yer olduğunu insanlara göstermesi açısından (zirvenin) iyi olduğunu düşünüyorum"

"Bence Erdoğan, Trump üzerinde sessiz şekilde etkili olabilir çünkü Trump, ona saygı duyuyor"

(Zuhal Demirci-Aysu Biçer/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılıyla ilgili AA'nın dosya haberlerinin yayımlanacak bölümleri:

15 Temmuz davalarının hukukçuları, yıllar süren yargılamalara ilişkin tanıklıklarını anlattı

(Büşra Alakoyun-Hüseyin Kul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç, 10. yılında FETÖ'nün darbe girişimini değerlendirdi

(Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda 2 bin 35 sanık yargılandı

(Zeynep Yeşildal/İstanbul)

Kader Bağı" belgeseli, 15 Temmuz mücadelesine farklı bir pencereden ışık tutuyor

(Aişe Hümeyra Akgün/İstanbul) (Fotoğraflı)

15 Temmuz'u konu alan "Asırlık Gece", TRT 1'de izleyiciyle buluşacak

(Asya Setinay Karagül/İstanbul) (Fotoğraflı)

Umut Mürare, 15 Temmuz'a dair kültür ve sanat alanında oluşturulması gereken "hafıza"ya dikkati çekti

(Ümit Aksoy/İstanbul) (Fotoğraflı)

Vanlı 15 Temmuz şehidinin anısı okulda yaşatılıyor

(Necmettin Karaca/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Şehit komiser yardımcısının annesi 10 yıldır her cuma kızının mezarını ziyaret ediyor

(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ASELSAN, yılın ilk yarısında borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini solladı

Ocak-haziran döneminde Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında jeopolitik gerilimlerin artması savunma ve havacılık şirketlerinin hisse performansları üzerinde etkili oldu

Bu dönemde yatırımcısına ASELSAN yüzde 48,9, İngiliz Rolls-Royce yüzde 25,6, Alman Lufthansa yüzde 19, Fransız Safran yüzde 16, İngiliz BAE Systems yüzde 7,6 getiri sağladı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Türk lirasıyla dış ticaret 6 ayda 773 milyar liraya ulaştı

Türk lirasıyla yılın ilk yarısında 181,9 milyar liralık ihracat, 591,1 milyar liralık ithalat gerçekleştirildi

(Mert Davut/Ankara)

6- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, yılın ilk yarısında Türkiye'ye 1,2 milyar avroluk yatırım yaptı

EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone:

"Yılın ilk yarısında şimdiden 1,2 milyar avro yatırım yapmış olduğumuzu söylemekten memnuniyet duyuyorum. Yılın geri kalanı için de proje havuzumuz oldukça güçlü. Dolayısıyla, bu yıl da geçen yılki yatırım seviyelerine yakın bir noktada olacağımızı düşünüyorum"

"(Orta Doğu) Bölgedeki son kriz de dahil olmak üzere pek çok dışsal faktörün bulunduğu mevcut dalgalı ortamda Türkiye'nin bir süre öncesine göre çok daha dirençli ve sağlam bir konumda olduğunu düşünüyorum. Bunun da tam olarak enflasyon yönetimi konusunda uygulamaya konulan ekonomi politikaları sayesinde oldu"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Brezilya, COP30 deneyimini COP31'de Türkiye ile paylaşacak

Brezilya'nın Türkiye Tarım Ataşesi Diego Leonardo Rodrigues:

"(Türkiye'nin COP31 Başkanlığı) Bu, Brezilya ve Türkiye'nin deneyimlerini paylaşması için harika bir fırsat oldu. Brezilya'da geniş çaplı arazi bozulması yaşanıyor ve bunların tamamı ya da bir kısmı ıslah edilebilir. Türkiye de yüksek düzeyde arazi bozulması yaşıyor"

"Uluslararası medyada gördüğümüz obruklar, aslında Türkiye'deki arazi bozulmasının bir belirtisi. Yani her iki ülke de aynı sorunları paylaşıyor. Brezilya ile Türkiye arasında çevre ve tarım alanında şu anda en çok potansiyel gördüğümüz işbirliği bu programda"

(Zeynep Özturhan/Ankara) (Fotoğraflı)

8- Tüketicinin doğa rotası e-ticaret alışverişlerine yansıdı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"Kamp ekipmanlarını da kapsayan spor ve outdoor kategorisi 2025'te yüzde 46,7 büyüme kaydederken, e-ticaretin genel ticaret içindeki payı yüzde 35,7 seviyesine ulaştı. Bu veriler, açık hava yaşamına yönelik ilginin ve dijital kanallardan yapılan alışverişlerin istikrarlı şekilde arttığını ortaya koyuyor"

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Sinan Akdal:

"(Yaz sezonu) Av, kamp ve outdoor kategorisinin hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6'lık artışla 121,8 milyon liradan 149,3 milyon liraya çıktı"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

9- Küresel Sumud Filosu'ndaki Hollandalı aktivistlerden İsrail askerlerine suç duyurusu

Hollandalı aktivist Jesse van Schaik:

"Beni ayak ve el kelepçeleriyle yerde sürüklediler, dövdüler. Cezaevinde beni farklı bir hücreye götürüp kelepçeliyken ve hiçbir şey yapamazken göğüslerimin fotoğrafını çektiler"

Suç duyurusunu hazırlayan hukuk ekibinden Roos Ykema:

"Pek çok kişi bana en kötüsünü kendilerinin yaşamadığını söyledi; onlar için en kötüsü, diğer aktivistlerin çığlıklarını duyup onlara ne olduğunu bilememekti"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

10- Srebrenitsa'daki soykırım kurbanlarından 1000'den fazlasının cenazesi bulunamadı

Soykırım kurbanları, suçun izlerini gizlemek amacıyla toplu mezarlara gömüldü. Daha sonra birçok mezar iş makineleriyle açılarak, cenazeler farklı bölgelerdeki toplu mezarlara dağıtıldı. Bu yöntem, hem delillerin yok edilmesini hem de kurbanların kimliklerinin tespit edilmesini zorlaştırdı

Bugüne kadar Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 772 soykırım kurbanı defnedildi, aradan geçen 31 yıla rağmen, soykırımda yaşamını yitiren ve cenazelerine henüz ulaşılamayan 1000'den fazla kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

(İsmail Özdemir/Saraybosna)

11- Afrika'nın yaklaşık yarısı çocuk

Çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı bakımından 194 ülke içinde ilk 10'un tamamını Afrika ülkeleri oluşturdu

Toplam çocuk nüfusu en fazla yerler incelendiğinde Asya öne çıkarken dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, 430 milyon 108 bin çocuk nüfusuyla da ilk sırada yer aldı

Türkiye, 21 milyon 376 bin çocukla küresel sıralamada 2021'e göre 2 basamak gerileyerek 22. sıraya indi

(Zeynep Duyar/Ankara) (Grafikli)

12- Futbolun efsane isimlerinden Dunga'dan Türkiye değerlendirmesi:

"(Türkiye'nin erken elenmesi) Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor ama zamanla bunlar ortadan kalkıyor"

"Bir sonraki Dünya Kupası için daha iyi hazırlanmaları gerekiyor"

"İspanya ve Fransa gibi çok iyi ülkeler var. Arjantin o kadar iyi değil ama ben her zaman şans veririm"

(Fatih Erel/New Jersey) (Görüntülü)

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Kaynak: AA