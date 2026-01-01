ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de 2025'te balık üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"2025'te Türkiye'de balık üretimi, 1 milyon 20 bin tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı yani bu hakikaten çok büyük, devasa bir rakam"

"2025 yılı, balıkçılarımızın Türkiye ekonomisine yine çok önemli katkıda bulunduğu bir yıl oldu"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

2- Türkiye'nin ekonomi ajandasında bu yıl dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

Ekonomi, yeni yıla enflasyon ve ihracat rakamlarının açıklanmasıyla hızlı başlayacak, yıl içinde de dezenflasyon süreci, sürdürülebilir büyüme ve ticaret diplomasisi alanında atılacak adımlar yakından takip edilecek

Türkiye, 2026'da ticaretten spora, çevreden diplomasiye uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Türk iş insanlarının da bu yıl ticareti artırmak adına ziyaretlerini yoğunlaştırması bekleniyor

(Mert Davut/Ankara)

3- Türkiye'nin avroyla dış ticareti 5 yılda 1 trilyon doları aştı

Bu dönemde avroyla ihracat 579,7 milyar dolar, ithalat 474,7 milyar dolar olarak gerçekleşti

(Mert Davut/Ankara)

4- Tarım sezonunun ilk 2 ayında yağışlar yüzde 19 azaldı

Mevcut senenin 1 Ekim'i ile sonraki yılın 30 Eylül'üne kadarki dönemi kapsayan tarım sezonunun ilk 2 ayında ülkeye ortalama 86,9 milimetre yağış düşerken uzun yıllar su/tarım yılı ekim-kasım yağışları 107,7 milimetre oldu

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros:

"Maalesef 2026 sezonunun ilk 2 ayında da kurak bir dönem geçirmiş oluyoruz. Uzun vadede 3-4 yıl normallerin altında yağış olacakmış gibi planlama yapılmazsa her zaman su kriziyle karşı karşıya kalabiliriz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- DEVLET KORUMASINDAN AİLE ŞEFKATİNE - Yıllar sonra koruyucu aile olan çift çevresindeki üç kişiye ilham oldu

İki erkek çocuk sahibi olmasına rağmen 7 aylıkken hayatlarına giren kız çocuğuna gözü gibi bakan Hatice ve Selçuk Yılmaz, yakın çevresine de örnek oldu

Hatice Yılmaz:

"Dünyaya gelen bütün çocuklar benim evlatlarım. Bunun için kan bağına gerek yok. Kızım gelince evimize neşe geldi, soframız büyüdü"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- "Çöpe gitmek için fazla iyi" gıdalar, uygun fiyatla israftan kurtuluyor

Too Good To Go Üst Yöneticisi Mette Lykke:

"Uygulamamız üzerinden, restoranlarımız ve iş ortaklarımızın gün sonunda elde kalmasını bekledikleri gıdaları görebiliyorsunuz. Ardından bu ürünleri rezerve ederek avantajlı bir fiyatla satın alıyorsunuz"

"Dünyada üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 40'ı israf ediliyor ve bu durum, küresel sera gazı emisyonlarının neredeyse yüzde 10'undan sorumlu. Dolayısıyla gıda israfının çevresel etkisi son derece büyük"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi

Yatırımcısına geçen yıl yüzde 64,2 kazandıran ons altın, 1979'dan sonraki en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi

Finansal hizmetler şirketi Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda:

"Altındaki yükselişte birkaç faktör rol oynamaktadır. Bunlar ABD faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler, Fed'in bağımsızlığına yönelik tehditler, küresel mali koşullar ve ABD'nin ticaret politikasıdır"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Bakır 2009'dan bu yana en hızlı yıllık yükselişini kaydetti

Bakırın libresi 2025'te yüzde 41,4 artarak 2009'dan bu yana en hızlı yükselişini yaşadı

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay:

"Bakırın yeşil enerji dönüşümünden savunmaya, sanayiden yapay zeka veri merkezlerine kadar uzanan bir yelpazede yapısal olarak birçok yeni temada yer bulması 2025-2030 arası tahminlerde talep tarafını pozitif etkiliyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

9- Kripto para borsası yöneticilerine göre Türkiye'de 2025'te yatırımcı profili değişti

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven:

"Türkiye'de yatırımcı profili daha olgun bir yapıya evrildi, yaş ortalaması dengelendi, yatırım süresi uzadı ve 'hızlı kazanç' yerine 'bilinçli portföy' yaklaşımı öne çıktı"

BtcTurk Kripto Üst Yöneticisi Salim Karaman:

"Diğer ülkelerden farklı olarak sektöre ilgi gösteren nüfusumuzun genç ve yeniliklere açık olması, ülkemizin potansiyeli açısından önemli bir değer barındırıyor"

(Mertkan Oruç/Ankara)

10- Avro para birimi 27 yaşında

Avroya en son katılımı bugün Bulgaristan gerçekleştirdi

Avrupa'da 357 milyonun üzerinde kişinin kullandığı avro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

11- ABD borsaları dalgalı geçen 2025 yılını çift haneli artışlarla tamamladı

Trump'ın seçim zaferiyle rüzgarı arkasına alan ABD pay piyasaları, nisan ayında ilan edilen yeni gümrük vergileri dolayısıyla gördüğü büyük kayıpları yılın devamında telafi etti

Dalgalı seyre rağmen 2025'te Dow Jones endeksi yaklaşık yüzde 13, S&P 500 endeksi yüzde 16,4 ve Nasdaq endeksi yüzde 20,4 yükseldi

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

12- Beşiktaş GAİN'de hedef 3 kulvarda şampiyonluk

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven:

"Kalitemizin farkındayız. Beşiktaş camiası ve taraftarı bu takımın arkasında olduğu sürece 3 kupalı bir sezon olabilir"

"Dusan'ın Beşiktaş taraftarını bu kadar sahiplenmesine çok mutlu oluyoruz. Bu, bize gurur veriyor"

"Mathews'un bir tek NBA çıkışı var. Beşiktaş'a çok ciddi katkı sağlayacak bir tutar"

"Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'ne BKT Avrupa Kupası'nı kazanarak gitmenin hedefinde. Avrupa Ligi'nde kalıcı olmak istiyoruz"

"(Fenerbahçe derbisi) Gözümüzde büyüttüğümüz bir maç değil. Hem kağıt üzerinde hem de sahada güçlü olan taraf biziz"

(Emre Doğan-Metin Arsanlancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin'den "altyapı" vurgusu:

"Teknik adamların süreçleri belli olmuyor ama bulunduğum süre içinde genç oyuncu kazanmayı ciddi anlamda zorlayacağım"

"(Arda Güler) O yetenekte çok az oyuncu çıkar. Gençlerbirliği altyapısından tam bir Arda olmasa bile sürekli oyuncu çıkacağını düşünüyorum. Doğru, uzun soluklu planlamalarla bunlar gerçekleştirilebilir. Gençlerbirliği bunu yine başaracak güçte. Yeter ki doğru planlayın, cesaretli olun"

"Gençlerbirliği'nin hem ekonomiyi düzeltmesi hem de bu ligde var olması gerekiyor???"

"Bizim şu anda yabancı kontenjanı olayının haricinde de ekonomik olarak bir transfer yapma şansımız biraz zor"

"(Onyekuru) Gençlerbirliği ilk yarı boyunca zaten verim alamadı. Maliyeti de çok yüksek. Süreci takip edeceğiz"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.