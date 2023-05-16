- Özel gençlere davullu zurnalı asker uğurlaması Garnizon Komutanlığı'na uğurlanırken, aileleri duygu dolu anlar yaşadı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası çerçevesinde bir günlük temsili askerlik yapacak 23 engelli genç için asker uğurlama töreni düzenledi.

- Özel gençlere davullu zurnalı asker uğurlaması

Garnizon Komutanlığı'na uğurlanırken, aileleri duygu dolu anlar yaşadı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası çerçevesinde bir günlük temsili askerlik yapacak 23 engelli genç için asker uğurlama töreni düzenledi. Davul zurna eşliğinde kınası yakılan özel bireyler, alkışlar eşliğinde Garnizon Komutanlığı'na uğurlanırken, aileleri de duygu dolu anlar yaşadı.

Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde 23 engelli genç için asker uğurlama töreni düzenlendi. Davul zurna eşliğinde kınası yakılan özel bireyler, alkışlar eşliğinde Garnizon Komutanlığı'na uğurlanırken, aileleri de duygu dolu anlar yaşadı.

Kına yakıldı halay çekildi

Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Karavural, belediye personeli ve asker adaylarının aileleri katıldı. Davul zurna eşliğinde, engelli gençlerin ellerine geleneklere uygun olarak asker kınası yakılırken duygu dolu anlar yaşandı. Kına yakılmasının ardından asker adayları ve aileleri davul, zurna eşliğinde halay çekti. Boyunlarına takılan al yazmalar ve Türk bayraklarıyla halay çekip, davul zurna eşliğinde oynayan engelli gençler vatani görevlerini yapacak olmanın mutluluğunu yaşadı. Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir'de özel gençlere asker harçlığı takdim etti. Anne ve babalar ise sevinç ve gururu bir arada yaşadı.

Garnizon komutanlığına uğurlandılar

Antalya 3'üncü Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik yapacak engelli gençler, törenin ardından davul zurna eşliğinde belediyenin araçlarıyla askerliğe uğurlandı.