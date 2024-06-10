Özel bireyler çilek üreticisi oldu

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunun hazırladığı "Benim Engelim Üretim Yapmama Engel Değil Projesi" kapsamında 10 özel birey ve ailesi çilek üreticisi oldu.

Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesi Programı kapsamında hazırlanan projeye Sarıkonak Kadın Kooperatifi, Dadaylı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Hanönü Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi ve Devrekani Kadın Girişimciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi paydaş olarak katıldı.

Proje kapsamında 10 özel birey ve ailesine ikiyüzer metrekare büyüklüğünde çilek bahçesi hazırlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından proje çerçevesinde 12 bin çilek fidesi, malç malzemesi, 1 tonluk su tankı, damlama sulama ve muhtelif malzemeler hibe edildi.

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Uğur Ertop, Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek, Proje Koordinatörleri ve Yürütücüleri Sosyolog Aysu Köseroğlu ile ziraat mühendisi Ömür Onur, Taşköprü ilçesine bağlı Celep köyünde projeye dahil olan Abdullah Öz'ü ziyaret ederek, çilek bahçesi oluşturdu.

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, AA muhabirine, aile çiftçiliğini özendirmek ve geliştirmek maksadıyla yaptıkları projenin alt başlığının "Benim Engelim Üretim Yapmama Engel Değil" olduğunu söyledi.

Bunun bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Tanrıkulu, "Bakanlığımız tarafından desteklenen bir proje. Toplamda 10 özel bireyimiz için 2 bin metrekare alana çilek serası oluşturuyoruz. Asıl hedefimiz çocuklarımızın gelecek kaygılarını azaltmak. Okulları bittikten sonra bu çocuklarımız bir boşluğa düşmekte. Sosyal hayat içerisinde hem rahat nefes almalarını sağlayacak hem de onların sosyal ekonomik düzeyde gelişimlerini, sağlayacak bir proje." dedi.

"Proje bizim de engellerimizi kaldırdı"

Özel bireylerin hem üretimde hem de ekonomide olmalarını istediklerini vurgulayan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımızın hem de ailelerinin tarımsal üretimde yer almalarını istiyoruz. Hem de bu çocuklarımızın toprakla beraber üretim yapmalarını sağlamayı istiyoruz. Proje Türkiye'de ilk kez uygulanan bir proje. Proje 'Benim Engelim Üretim Yapmama Engel Değil' ama biz aslında kendi önümüzdeki engelleri de bu projeyle kaldırdık. Biz aslında bu alanı boş bırakarak kendi kendimize engel koymuşuz. Bu proje ile kendi önümüzdeki engelleri de aşmış olduk."

Özel birey Abdullah Öz ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok mutluyum, duygusal anlar yaşıyorum. Bir şeyleri yetiştirmek heyecanlı oluyor, güzel oluyor. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederim." dedi.

Yeğeni Abdullah Öz'e destek olan İsmail Çimen ise "Abdullah böyle bir işe kalkıştı, bir haftadır uğraşıyor, çaba gösteriyor. Onun mutluluğu bizi de mutlu ediyor." dedi.

Orhan Bıdak ise Kastamonu merkeze bağlı Hacıbey Mahallesi'nde yaşadıklarını belirterek "Yeğenim Yiğit Bıdak için Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortak başladığı çilek ekimi ve sera projesine dahil olduk. Çilek ekimi gerçekleşti. Otizmli yeğenim Yiğit ile ailecek altyapısını hazırladık. Yiğit çilek dikerken çok mutlu oldu, enerjisini attı." ifadelerini kullandı.