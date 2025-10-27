Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ABD'li Temsilci ile Zirve Hazırlıklarını Gözden Geçirdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile gelecek hafta Washington'da düzenlenmesi planlanan Orta Asya-ABD Liderler Zirvesi ile ilgili meseleleri ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, temaslarda bulunmak üzere ülkesinde bulunan Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Gor ve beraberindeki heyeti kabul etti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau'nun da hazır bulunduğu görüşmenin başında Gor, Mirziyoyev'e Trump'ın selamlarını ve samimi dileklerini iletti.

Görüşmede gelecek haftada Washington'da Orta Asya ülkeleri cumhurbaşkanları ile ABD Başkanının katılımıyla "C5+1" Zirvesinin gerçekleştirilmesi ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunan taraflar, 23 Eylül'de New York'ta iki ülke liderlerinin görüşmesinde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi çerçevesinde Özbekistan-ABD stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularını ele aldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki yoğun siyasi diyalog, çeşitli düzeylerdeki görüşmeler ve aktif iş ilişkilerinin kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren taraflar, daha önce kabul edilen yol haritası kapsamında sanayi, finans, mineraller, enerji, dijitalleşme, tarım ve diğer öncelikli alanlardaki projelerin hayata geçirilmesinin önemini kaydetti.

Ayrıca güvenlik, terör, aşırıcılık ve yasa dışı göçle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi konularını gözden geçiren taraflar, küresel ve bölgesel öneme sahip güncel konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin sonunda Gore, Mirziyoyev'e ABD bayrağı ve Trump'ın imzası olan kırmızı bir şapka hediye etti.

Eylül 2023'te New York'ta Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile ABD devlet başkanlarının katıldığı C5+1 formatındaki Orta Asya-ABD Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenlenmişti.