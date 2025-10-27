Haberler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ABD'li Temsilci ile Zirve Hazırlıklarını Gözden Geçirdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ABD'li Temsilci ile Zirve Hazırlıklarını Gözden Geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD'nin Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile Washington'da yapılacak Orta Asya-ABD Liderler Zirvesi'ni görüştü. İki taraf, stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi ve güvenlik konularında işbirliğini ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile gelecek hafta Washington'da düzenlenmesi planlanan Orta Asya-ABD Liderler Zirvesi ile ilgili meseleleri ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, temaslarda bulunmak üzere ülkesinde bulunan Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Gor ve beraberindeki heyeti kabul etti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau'nun da hazır bulunduğu görüşmenin başında Gor, Mirziyoyev'e Trump'ın selamlarını ve samimi dileklerini iletti.

Görüşmede gelecek haftada Washington'da Orta Asya ülkeleri cumhurbaşkanları ile ABD Başkanının katılımıyla "C5+1" Zirvesinin gerçekleştirilmesi ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunan taraflar, 23 Eylül'de New York'ta iki ülke liderlerinin görüşmesinde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi çerçevesinde Özbekistan-ABD stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularını ele aldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki yoğun siyasi diyalog, çeşitli düzeylerdeki görüşmeler ve aktif iş ilişkilerinin kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren taraflar, daha önce kabul edilen yol haritası kapsamında sanayi, finans, mineraller, enerji, dijitalleşme, tarım ve diğer öncelikli alanlardaki projelerin hayata geçirilmesinin önemini kaydetti.

Ayrıca güvenlik, terör, aşırıcılık ve yasa dışı göçle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi konularını gözden geçiren taraflar, küresel ve bölgesel öneme sahip güncel konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin sonunda Gore, Mirziyoyev'e ABD bayrağı ve Trump'ın imzası olan kırmızı bir şapka hediye etti.

Eylül 2023'te New York'ta Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile ABD devlet başkanlarının katıldığı C5+1 formatındaki Orta Asya-ABD Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından bakanlardan peş peşe açıklama! İşte son durum

Depremin ardından bakanlardan peş peşe açıklamalar! İşte son durum
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

İstanbulluların uykularını kaçıran iddiada çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.