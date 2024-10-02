Ovit Tüneli Bağlantı Yollarındaki Çalışmalar Devam Ediyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayacak olan Ovit Tüneli'nin önemli bağlantı noktalarından Kırık ve Dallıkavak tünellerini inceleyen Erzurum Valisi Mustafa Çifçi ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, açıklamalarda bulundu.

Doğu Karadeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesini birbirine bağlayan Ovit Tüneli'nin bağlantı yollarında çalışmalar sürüyor. Tamamlandığında Erzurum ile Rize arasındaki yolu 1,5 saate düşerek olan Kırık ve Dallıkavak tünellerinde çalışmalar sürerken, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kurum amirleri ile birlikte tünel inşaatlarında incelemelerde bulundu. Karayolları Erzurum Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan tarafından çalışmalar hakkında bilgi alan valiler, inşaat sahasını gezdi. Gidiş- geliş çift tüp inşa edilen 7 bin 100 metre uzunluğundaki Kırık Tüneli çalışmalarında 1740 metre kaldığını söyleyen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Şu anda Kırık Tüneli'nin girişinde bulunuyoruz. Rize tarafında bulunuyoruz. Bu tünelin uzunluğu iki tüp sabit sağ ve sol tüp olmak üzere 7 bin 100 çarpı iki yani 14 bin 200 metrelik 2 tüp inşaatı devam ediyor. Bunun yaklaşık 12 bin 500 metresi bitmiş durumda. Geriye 1740 metrelik metre bir kısmı kalmış durumda. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz, müteahhit firma dört vardiya halinde 24 saat bir çalışma yürütüyorlar. Kalan kısmında en kısa sürede bitirilmesi için tüm imkanları seferber etmiş durumdalar. Ben buradaki çalışmalardan dolayı en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Çünkü bu konuyu çok yakından takip ettiğini biliyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız da buradaki Kırık Tüneliyle ilgili çalışmaları yakından takip ediyor. Yine her iki vilayetin de milletvekilleri buradaki çalışmaları takip ediyorlar. Biz de hem Erzurum Valiliği olarak hem de Rize Valiliği olarak üzerimize düşen bürokratik kısmını takip ediyoruz. Onun dışında Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve müteahhit firmada son derece özverili bir çalışma sergiliyor. Çalışmalar biraz zor zeminde yürüdüğü için yavaş seyrediyor ama en kısa sürede bitirilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

'GÜNEYDOĞU ANADOLU'YU DA SAHİLE KARADENİZ'İ AÇACAK ÖNEMLİ BİR YOLDUR'

Bağlantı yollarını tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu'nun sahile açılacağını söyleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Kırık ve Dallıkavak tünelleriyle ilgili Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğümüzden bilgi aldık. Bu Kırık ve Dallıkavak tünelleri sadece Erzurum ve Rize arasında bağlantı sağlayan iki tünel değil. Bu ülkemizin, özellikle kalkınma yolu kapsamında kuzey- güney aksını birbirine bağlayan çok stratejik öneme sahip bir yol grubunun en önemli düğüm noktasıdır, kilit noktasıdır. Bizim açımızdan da Rize açısından da özellikle İyidere Lojistik Limanı ile beraber bu lojistik limanını, Ovit Tüneli ve bağlantı yollarını birbirine bağlayan kritik bir noktadır. Mutlulukla gördük Dallıkavak Tüneli'nin bir tüpü bitmiş. Karayolları Bölge Müdürümüzün bilgilendirmelerine göre öbür tüp de 180 metrelik bir kısım var. Bu sene sonuna kadar tamamlanacak. Kırık Tüneli şu an girişinde bulunduğumuz tünelin de Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi yaklaşık 850 metrelik kısmı kalmış durumda. Tabii zor bir tünel çünkü zemini itibariyle yavaş ilerlenme noktasına gelinmiş bir tünel. Bağlantı yolları hep birlikte geçerken birlikte gördük. O yolların da inşaatları devam ediyor. Bu, bizler açısından Rize'yi Erzurum'a bağlayacak, Güneydoğu Anadolu'yu da sahile Karadeniz'i açacak önemli bir yoldur. Devlet açısından stratejik bir yoldur" dedi.

'LOJİSTİK LİMANLAR, KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARIYLA SAĞLIKLI ÇALIŞIR'

Rize'nin İyidere ilçesinde inşa edilen lojistik limanın sağlıklı çalışması için bağlantı yollarının gerekliliğini dile getiren Rize Valisi Baydaş, "İyidere Lojistik Limanı ülke açısından stratejik yatırımlardan bir tanesi. Türkiye'nin en büyük limanlarından bir tanesi inşa ediliyor. Son aşamaya da gelinmiş durumda. İnşallah önümüzdeki sene başında lojistik dolgu alanının inşaatı tamamlanmış olacak. Daha sonra üstyapısı devam edecek. Lojistik limanlar, karayolu ve demiryolu bağlantılarıyla sağlıklı çalışır. Bu yönde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar ki, bugün bulunduğumuz bu yol onlardan bir tanesidir. Daha evvel Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bir demiryolu bağlantısı da çalışmış. 2020 yılında o da yine Erzurum- İyidere üzeri, Aşkale- İyidere üzeri bir demiryolu bağlantısı çalışması da var. Bunlar inşallah zamanla üzerinde konuşulup tıpkı bu bulunduğumuz yol gibi proje ihalesi, altyapı ihalesi yapılıp gerçekleşecek işlerdir" diye konuştu.