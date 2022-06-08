Ovacık kelebeklerle renklendi - Haberler

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Ovacık kelebeklerle renklendi

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Ovacık kelebeklerle renklendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde rengarenk çiçekler arasında uçuşan kelebekler doğaya ayrı güzellik katıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde rengarenk çiçekler arasında uçuşan kelebekler doğaya ayrı güzellik katıyor.

Nadir bitki ve böcek türleriyle öne çıkan 1500 rakımlı ilçe, el değmemiş doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor.

Birçok bitki çeşidinin bir arada bulunduğu ilçede, kayıt altına alınmış 120 tür kelebek yaşam sürüyor.

İlçede havaların ısınmasıyla da çok gözlü gök mavisi, küçük zıpzıp perisi, çift noktalı brentis, iparhan, alıç, sarı antenli zıpzıp ve diken kelebekleri ortaya çıktı.

Çiçeklerin yoğun olduğu tarlalarda ya da su kenarlarında dolaşan bu kelebekler, fotoğraf tutkunlarının kadrajına giriyor.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

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