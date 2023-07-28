Otomobilin çarptığı bisikletli basketbolcu Mihrace'nin ailesi: Kardeşim tabuta sığmadı, bu bir cinayet

DİYARBAKIR'da, bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın (31) ailesi, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Buğdaycı'nın ağabeyi Abdulvahap Veysel Buğdaycı, "Kişiyi neden bıraktılar. Raporlar neden hazır değil. Bu bir cinayettir, katliamdır, ölümdür. O şoför bir manevrayla orta refüje çıkabilirdi" dedi. Ablası Süheyla Nurdan Buğdaycı ise "İri yapılı, güzeller güzeli bir kardeşimdi. Sağlıklı bir yaşamı vardı. Morga götürdük, kız kardeşim masaya sığmıyordu. Kefene koymaya çalıştılar kefene sığmadı, ayağını katladılar. Tabuta koydular tabutta dışarı kaldı. Ona ölüm yakışmadı" diye konuştu.

Kaza, 23 Temmuz akşam saatlerinde Sur ilçesi Fetih ile Kıtıbıl mahalleleri sınırındaki Hayati Avşar Caddesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden geçen Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya, Mahsun K.'nin kullandığı 35 KSA 08 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Buğdaycı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın cenazesi, otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ablası Süheyla Nurdan Buğdaycı ise ölümün Mihrace'ye yakışmadığını belirterek, "Mihrace Yasemin 16 yaşında babasız kaldı. Tek başına bugüne kadar kendi çabasıyla çalıştı ve geldi. Kendi başarılarıyla ödüllerini kazandı. İlk yardım sertifikasını almak için Dicle Üniversitesi'ne gitti. Sertifikasını alırken ablası Servet Buğdaycı'yı arayıp çok acıktığını kendisine yemek hazırlamasını söylemiş. Ondan sonra 2 saat geçmeden biz ölüm haberini alıyoruz. Ciğerimiz yandı, çünkü evin en küçüğüydü. Ciğerimizin bir parçasıydı. Bisiklet kullanıyordu. Çünkü hepimiz küçüklüğümüzden beri bisiklet kullanan insanlarız. Beceriksiz veya kullanmayan biri değildi. Bisikleti çok güzel kullanıyordu. İri yapılı, güzeller güzeli bir kardeşimdi. Sağlıklı bir yaşamı vardı. Morga götürdük, kız kardeşim masaya sığmıyordu. Kefene koymaya çalıştılar kefene sığmadı, ayağını katladılar. Tabuta koydular tabutta dışarı kaldı. Ona ölüm yakışmadı. Biz hala kendimize gelememişiz. Ayak parmaklarında hala bir ay önce yaptığı kına vardı" dedi.