Otluk alanda çıkan yangında 100 dönümlük arsa kül oldu

Batman'da 100 dönümlük otluk alanda çıkan yangın, yerleşik alana ulaşmadan söndürüldü. Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde bulunan otluk alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sulama araçları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yerleşik alana ulaşmadan söndürüldü.