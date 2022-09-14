Osmaniye haberleri: Osmaniye'de öğrenciler, okullarına adı verilen şehidin mezarını ziyaret etti
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Gelen Osmaniye haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenciler, adı okullarında yaşatılan şehidin kabri başında dua okudu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenciler, adı okullarında yaşatılan şehidin kabri başında dua okudu.
Şehit Harun Saltalı Ortaokulu öğrencileri, 2015'te Hakkari'deki terör saldırında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Saltalı'nın mezarına ziyarette bulundu.
Öğretmenleriyle kabrin bakımını yapan öğrenciler, okunan dualara eşlik etti.
Okul müdürü Halil Akıncı, şehidin adını yaşatmak için çalışacaklarını söyledi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel