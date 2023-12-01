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Osmaniye'de 46 Kilo Skunk ve 900 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Osmaniye'de polisin yaptığı uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 46 kilo 200 gram Skunk ve 900 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı araçtan 46 kilo 200 gram Skunk, 900 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında oluşturulan uygulama noktasında şüpheli kamyoneti durduruldu. Narkotik köpekle yapılan aramada, aracın içinde 3 ayrı valiz içerisinde 46 kilo 200 gram Skunk maddesi, 900 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili G.C. ve B.Ö. gözaltına alındı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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