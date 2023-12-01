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Osmaniye'de 46 Kilo Skunk ve 900 Gram Esrar Ele Geçirildi

1 Aralık 2023 10:46 Son Güncelleme: 10:48 Abone Ol

Osmaniye'de polisin yaptığı uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 46 kilo 200 gram Skunk ve 900 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.