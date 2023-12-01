Osmaniye'de 46 Kilo Skunk ve 900 Gram Esrar Ele Geçirildi
Osmaniye'de polisin yaptığı uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 46 kilo 200 gram Skunk ve 900 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı araçtan 46 kilo 200 gram Skunk, 900 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında oluşturulan uygulama noktasında şüpheli kamyoneti durduruldu. Narkotik köpekle yapılan aramada, aracın içinde 3 ayrı valiz içerisinde 46 kilo 200 gram Skunk maddesi, 900 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili G.C. ve B.Ö. gözaltına alındı. (DHA)