Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'dan Anneler Günü Mesajı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Anneler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, anneliğin dünyanın en yüce duygusu ve en özel kimliği olduğunu belirterek, "Sevgi, şefkat, merhamet ve sabırla aileyi oluşturan, bir arada tutan, huzur ve mutluluk deryasına dönüştüren annelerimiz en değerli varlıklarımızdır." ifadelerini kullandı.

Annenin, sadece bir çocuğu dünyaya getirmekle sınırlı olmayan, onu yaşamının her aşamasında karşılıksız seven, koruyup kollayan, eğitip yetiştiren ve hayatını ona göre şekillendiren kişi olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Anne, okumasını bilene çok şeyler anlatan tek kelimelik bir romandır. Tekrar tekrar okunan, okundukça anlam kazanan. Kahramanlar büyüten, elinin nasırından bereket tüten, yüreği yurt olandır anne. Umuda yurt, sevince yurt, bir güzellikler ülkesidir, cennet misali, herkesin yaşamak istediği yerdir anne. Ayağımıza değecek taşları duasıyla güle çevirendir, emeğin ve kutsalın sıcaklığında sarılır bize sesi. O sesle sözümüz doğruyu bulur. O sesle belimiz her güçlükten doğrulur. 'Yolun açık olsun' cümlesindeki açık kapılarımızdır anne. Nerede şefkatle açan bir çiçek varsa biliriz ki huyu ondandır ve tüm dünya karşımızda dursa bile zaferimiz onun duasındadır. Kalbimize incelik işleyen hünerli ellerinden öper, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım."