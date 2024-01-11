Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda Adalet Bakanlığı'nın Standı da Yer Aldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'24)

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yanı sıra Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Fuarda Adalet Bakanlığının standı da yer aldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yer aldığı stantta, cezaevlerindeki el işi kurslarında mahkumlar tarafından üretilen ürünler tanıtıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü standında ziyaretçilere, ev hapsi verilenler için kullanılan cihazlar tanıtıldı, denetimli serbestlik süreci ve uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Fuarda, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temsili duruşma da gerçekleştirildi. Böylece hukuk öğrencileri, süreci deneyimleme fırsatı buldu.

Düzenlenen klavye yarışmasında da katılımcılardan, 90 kelimeyi 3 dakikada yazması istenildi.