Orta'da Ulusal Su Verimliliği Seferberliği semineri düzenlendi
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Orta ilçesinde Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında seminer düzenlendi.
Orta ilçesinde Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında seminer düzenlendi.
Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen programda konuşan mühendis Mustafa Aytaç, su seferberliğini hep birlikte yürüteceklerini söyledi.
Seferberliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatıldığını aktaran Aytaç, ülkedeki su varlığının kötüye gittiğini, kötü gidişin önüne geçebilmek için birlikte yol alacaklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Güncel