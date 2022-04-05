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Orman Haftasında minik ellerden kardeşliğe destek

Bültenler - Güncel
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Orman Haftasında minik ellerden kardeşliğe destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Türkiye–Azerbaycan Kardeşlik Ormanında İyilik Okulu Projesi kapsamında Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okul müdürü Şerife Halıcı ve öğretmen Kürşad Güzel önderliğinde ağaç dikimi gerçekleştirdi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (Bültenler) - Orman Haftası sebebiyle düzenlenen bu etkinliğe 5. ve 6. sınıftan yaklaşık 80 öğrenci katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN KARDEŞLİĞE KATKI

Orman Haftasında düzenlenen projeyle daha önce dolgu sahası olarak kullanılan Başiskele Paşadağı'ndaki Türkiye– Azerbaycan Kardeşlik Ormanı olarak belirlenen noktaya 100 fidan dikimi sağlandı. İyilik Okulu Projesi kapsamında yaklaşık 80 öğrencinin elleriyle 100 adet fıstık çamı toprak ile buluştu. Öğrenciler, minik elleriyle ve sevgiyle diktikleri bu fidanlarla dostluk ve kardeşliğin pekişmesine de katkı sağladı.

Bültenler / Güncel

orman haftası, Azerbaycan, Başiskele, Türkiye, Güncel, Haberler

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