Orman Haftasında minik ellerden kardeşliğe destek

BAŞİSKELE, KOCAELİ (Bültenler) - Orman Haftası sebebiyle düzenlenen bu etkinliğe 5. ve 6. sınıftan yaklaşık 80 öğrenci katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN KARDEŞLİĞE KATKI

Orman Haftasında düzenlenen projeyle daha önce dolgu sahası olarak kullanılan Başiskele Paşadağı'ndaki Türkiye– Azerbaycan Kardeşlik Ormanı olarak belirlenen noktaya 100 fidan dikimi sağlandı. İyilik Okulu Projesi kapsamında yaklaşık 80 öğrencinin elleriyle 100 adet fıstık çamı toprak ile buluştu. Öğrenciler, minik elleriyle ve sevgiyle diktikleri bu fidanlarla dostluk ve kardeşliğin pekişmesine de katkı sağladı.

Bültenler / Güncel