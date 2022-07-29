Ordu haberi... SOLOTÜRK, Ordu'da gösteri uçuşu yaptı Ordu haberleri: Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordu'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordu'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK, Ordu'da bugün açılışı gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde gösteri sundu. Ordu'nun Altınordu ilçesi sahili üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü. Sahilde toplanan vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. Gösteriyi ilgiyle takip edenler, alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi. SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı. TEKNOFEST, 31 Temmuz Pazar günü sona erecek. Güncel AA / Eyüp Elevli Türk Hava Kuvvetleri Ordu Güncel Haberler

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