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Ordu'da Kadınlar İmece Usulü Tatlı Hazırlığı Yapıyor

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Ordulu kadınların imece usulü hazırladıkları Ordu fındıklı burma tatlısı, Ramazan Bayramı'nda damakları tatlandıracak.

Karadeniz Bölgesi'nde bayramda misafirlere ikram edilecek karalahana sarması, su böreği ve tatlı hazırlıkları sürüyor.

Özellikle ev hanımları, bayrama sayılı günler kala ikramlıkların hazırlanmasında birbirlerine yardım ediyor.

Perşembe ilçesi Okçulu Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, evlerinin önünde el birliğiyle Ordu fındıklı burma tatlısı yapıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca mahreç işaretli ürün olarak tescillenen tatlı, diğer özel günlerde olduğu gibi bu bayram da ikramların başında gelecek.

Ev hanımı 52 yaşındaki Sabire Yar, AA muhabirine, bayramlarda yöresel ürünlerden en çok burma tatlısı, karalahana sarması ve su böreği yaptıklarını söyledi.

Bu gibi önemli günlerde kadınlar olarak toplandıklarını ve el birliğiyle yiyecekleri yaptıklarını anlatan Yar, "Kalabalık oluyoruz. 4-5 kişi de olabiliyoruz. Biz burada iki eltiyiz ve beraber hazırlıkları yapıyoruz. Su böreği de baklava da burma tatlımızı da açıyoruz. Birlik içerisinde 2-3 ev bir arada yapabiliyoruz." dedi.

Yar, bu lezzetlerin ramazan ayı içerisinde de sıkça tüketildiğini belirterek, "Biz artık bunlara alıştık. Tabii ki yöremizin ürünleri olduğu için muhakkak bunlar yapılır. Tatlısız olmaz. Bayrama kadar burma tatlısı açılır, hazırlanır. Baklava, su böreği açılır, buzluklara konulur. Bu, ramazan içerisinde de tüketiliyor." diye konuştu.

Sabire Yar, çocuklarının da sevdiği bu tatlıyı tercihe göre bazılarının iç harcı şekerli bazılarının da şerbetli şekilde servis ettiğini sözlerine ekledi.

"Annelerimizden öğrendik"

Üç çocuk annesi Ayşe Yar ise bayram geldiği zaman hep birlikte komşularıyla tatlıları, börekleri yaptıklarını belirterek, burma tatlısını özellikle çokça hazırladıklarını kaydetti.

Bayram hazırlığının önemine dikkati çeken Yar, "İstanbul'dan oğlum gelecek. Ona hazırlık yapıyorum. Böreği, tatlıyı çok seviyor. Annem de burma tatlısını yapardı, bayramlarda hazırlardı. Annem yoğururdu, babam şekil verirdi, birlikte yaparlardı. Biz de onlardan alıştık, öyle yapıyoruz. Çocukluğumda da burma tatlısı yapılırdı." dedi.

63 yaşındaki Nejla Yar da geleneksel bayram lezzetlerini hazırladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Annelerimizden öğrendik. Annem 50 senelik aşçıydı. Düğünlerde burma tatlısı meşhurdu. 15-20 kadın bir araya gelirdik. Düğünlerde, bayramlarda hazırlardık. Hemen evde 2-3 sini açılırdı. Oradan bu zamana geldi. Eskiden ev önünde kuzineler yanıyordu. Güzel güzel açılıyordu. Börekler büyük tavalarda kızarıyordu. Annelerimiz bize öyle öğretti. Biz aynı bildiğimizi yapıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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