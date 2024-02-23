Ordu'da Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak tütün ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde gümrük kaçağı tütün ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon kapsamında uygulama noktasında bir kamyon durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 7 milyon 500 bin mükerrer bandrollü boş makaron ve bin paket mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.