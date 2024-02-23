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Ordu'da Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak tütün ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde gümrük kaçağı tütün ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon kapsamında uygulama noktasında bir kamyon durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 7 milyon 500 bin mükerrer bandrollü boş makaron ve bin paket mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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