Ordu'da evlerinin yolu kardan kapanan yaşlı çifte belediye ekipleri ulaştı - Haberler

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Ordu'da evlerinin yolu kardan kapanan yaşlı çifte belediye ekipleri ulaştı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Ordu'da evlerinin yolu kardan kapanan yaşlı çifte belediye ekipleri ulaştı

Ordu'da kar nedeniyle yolu kapanan evlerinde mahsur kalan yaşlı çift, belediye ekiplerince alınarak kızlarının yanına götürüldü.

ORDU (AA) - Ordu'da kar nedeniyle yolu kapanan evlerinde mahsur kalan yaşlı çift, belediye ekiplerince alınarak kızlarının yanına götürüldü.

Altınordu ilçesi Bahariye Mahallesi'nde yaşayan Abdullah (75) ve eşi Safiye Şener (72), kar yağışın ardından yolun kapanması nedeniyle evlerinden çıkamadı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e telefonla mesaj atan Abdullah Şener, rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilacın ve yakacaklarının bittiğini belirterek, kızlarının yanına gitmek istediğini anlattı.

Başkan Tören'in talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Şener çiftine ulaştı.

Belediye aracına alınan yaşlı çift, ilçe merkezi Kayabaşı Mahallesi'ndeki kızlarının evine götürüldü.

Safiye Şener, gazetecilere, eşinin hasta olduğunu ve konuşamadığını belirterek, ilgisi için Başkan Tören ve ekiplere teşekkür etti.

Ordu'da evlerinin yolu kardan kapanan yaşlı çifte belediye ekipleri ulaştı

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Aşkın Tören, Tören, Ordu, kar, Güncel, Haberler

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