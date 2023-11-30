Ordu Büyükşehir Belediyesi Akpınar Mahallesi'nde asfalt çalışmasını tamamladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye ilçesi Akpınar Mahallesi'nde başlattığı asfalt çalışmasını tamamladı. Toplam 3,1 km'lik yol ağını asfalt ile buluşturan Büyükşehir, diğer ilçelerde çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye ilçesi Akpınar Mahallesi'nde başlattığı asfalt çalışmasını tamamlandı. Toplam 3,1 km'lik yol ağını asfalt ile buluşturan Büyükşehir, diğer ilçelerde çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Türkiye'nin en zor coğrafyası ve kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu'da, asfalt seferberliği sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe mahalle ve grup yollarında çalışmalarını sürdüren ekipler, altyapısı tamamlanan güzergahları asfaltla buluşturuyor. Coğrafi yönden dağınık bir yerleşim ağına sahip olan Ordu'nun mahalle yollarının tamamına hizmet götürmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, öncelikle mahallelerin grup yollarını asfaltla kavuşturuyor.

3,1 km'lik çalışma tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye ilçesine bağlı Akpınar Mahallesine ulaşım sağlayan 3,1 km'lik yolda başlattığı çalışmayı tamamladı. Gerçekleştirilen çalışma Akpınar mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği yol çalışması tamamlandı.

Başkan Güler'e teşekkür

Yapılan çalışma nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eden Akpınar mahalle muhtarı İzzet Kara, Yılların hayalinin gerçeğe dönüştüğünü görmekten son derece memnun olduğunu söyledi.

Mahalle Muhtarı Kara, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır buranın asfaltlanmasını istiyorduk. Başkanımız sağ olsun bizim bu mağduriyetimize kayıtsız kalmadı. Hayalimizi gerçeğe dönüştürdü. Mahallemizin yüzyıllık hayali tamamlandı. OBB ekipleri tarafından kısa süre önce başlayan çalışma bugün tamamlandı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" - ORDU