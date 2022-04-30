ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden 'Finans Genç' projesi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, "Finans Genç" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini İslami finans alanında yetiştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gençlerin İslami finans üzerine çalışmaları ve bu alanda bilinç kazanmaları amacıyla 2 yıllık eğitim programı "Finans Genç" projesi hayata geçirildi.

Ziraat Katılım ortaklığında yürütülecek projeyle uluslararası piyasalara entegre İslami finansçılar yetiştirilecek. Proje kapsamında gençlere, blockchain, metaverse, fintech ve NFT gibi kavramlar da öğretilecek.

Burs ve staj imkanları da sağlanacak öğrenciler, Malezya, Endonezya, Singapur ve Körfez ülkeleri gibi İslami finansın çalışıldığı ülkelere seyahatler gerçekleştirecek.

Proje kapsamında yılda bir kez düzenlenecek zirveye, uluslararası alanda İslami finans konusunda önde gelen uzman isimler davet edilecek.

"Gözümüzdeki gözlüğü değiştirmek için yola çıktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Ticaretle faiz aynı şeydir." diyenlerin dünyasına "Durun!" diyebilmek için yola çıktıklarını ifade etti.

Ceylan, "Biz, duruşumuzu, istikametimizi inşa etmek üzere bugün buradayız. Gözümüzdeki gözlüğü değiştirmek için yola çıktık. İslam'ın gözlüğünü takacağız ve o kavramlarla o paradigma ile bakacağız dünyaya." ifadelerini kullandı.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de projeyle katılım bankacılığı konusundaki farkındalığı gençlere aktarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bunu bir medeniyet mücadelesi olarak gördüklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Katılım bankacılığı, İslami finans ve İslam iktisadı medeniyet mücadelemizin bir parçası. Dolayısıyla hepimizin bu konuda hissedar olması önemli. Biz bu yola çıkarken özellikle 'İslami bankacılık' demedik, 'Katılım bankacılığı' dedik. Çünkü biz insanız ve bu konular yeni konular. Bugün 'Yapılmaz' dediğimiz bir şeye yarın başka bir bakış açısıyla bakıp 'Yapılabilir' diyebiliriz."???????