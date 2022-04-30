ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden "Finans Genç" projesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden "Finans Genç" projesi

AA - İrem Demir - Güncel
 - Güncelleme:
ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden 'Finans Genç' projesi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, "Finans Genç" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini İslami finans alanında yetiştirecek.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, "Finans Genç" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini İslami finans alanında yetiştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gençlerin İslami finans üzerine çalışmaları ve bu alanda bilinç kazanmaları amacıyla 2 yıllık eğitim programı "Finans Genç" projesi hayata geçirildi.

Ziraat Katılım ortaklığında yürütülecek projeyle uluslararası piyasalara entegre İslami finansçılar yetiştirilecek. Proje kapsamında gençlere, blockchain, metaverse, fintech ve NFT gibi kavramlar da öğretilecek.

Burs ve staj imkanları da sağlanacak öğrenciler, Malezya, Endonezya, Singapur ve Körfez ülkeleri gibi İslami finansın çalışıldığı ülkelere seyahatler gerçekleştirecek.

Proje kapsamında yılda bir kez düzenlenecek zirveye, uluslararası alanda İslami finans konusunda önde gelen uzman isimler davet edilecek.

"Gözümüzdeki gözlüğü değiştirmek için yola çıktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Ticaretle faiz aynı şeydir." diyenlerin dünyasına "Durun!" diyebilmek için yola çıktıklarını ifade etti.

Ceylan, "Biz, duruşumuzu, istikametimizi inşa etmek üzere bugün buradayız. Gözümüzdeki gözlüğü değiştirmek için yola çıktık. İslam'ın gözlüğünü takacağız ve o kavramlarla o paradigma ile bakacağız dünyaya." ifadelerini kullandı.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de projeyle katılım bankacılığı konusundaki farkındalığı gençlere aktarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bunu bir medeniyet mücadelesi olarak gördüklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Katılım bankacılığı, İslami finans ve İslam iktisadı medeniyet mücadelemizin bir parçası. Dolayısıyla hepimizin bu konuda hissedar olması önemli. Biz bu yola çıkarken özellikle 'İslami bankacılık' demedik, 'Katılım bankacılığı' dedik. Çünkü biz insanız ve bu konular yeni konular. Bugün 'Yapılmaz' dediğimiz bir şeye yarın başka bir bakış açısıyla bakıp 'Yapılabilir' diyebiliriz."???????

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

AA / İrem Demir - Güncel

Üniversite, Endonezya, Malezya, Finans, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title