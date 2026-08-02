(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Vatandaşın yılbaşından bu yana bankalara olan borcu 1 trilyon 43 milyar lira, bankalara tarafında zamanında tahsil edilemediği için takibe alınan borç tutarı ise 95 milyar lira arttı. Vatandaş borçlanarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Gelir artışı, yaşam pahalılığının çok gerisinde kaldığı için insanlar kredi kartına, kredili mevduat hesabına ve tüketici kredilerine yönelmek zorunda kalıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların banka borçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kredi kullanımındaki yükselişin bir refah göstergesi değil, zorunluluktan kaynaklanan bir tablo olduğunu belirten Gürer, 2026 yılının ilk haftası ile 24 Temmuz haftası arasında vatandaşların tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçlarının 5 trilyon 728 milyar liradan 6 trilyon 677 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Aynı dönemde takibe düşen borç tutarının 242 milyar liradan 337 milyar liraya çıktığını ifade eden Gürer, varlık yönetim şirketlerine devredilen borçların da 132 milyar liraya ulaştığını söyledi.

"GELİR ARTIŞI YAŞAM PAHALILIĞININ ÇOK GERİSİNDE KALDI"

Vatandaşların borç yükünün her geçen gün daha da ağırlaştığına dikkat çeken Gürer, yılbaşından bu yana vatandaşların bankalara olan borç tutarını 1 trilyon 43 milyar lira artırdığını belirtti. Gürer, 2026 yılının ilk haftasında vatandaşlarımızın bankalara 6 trilyon 103 milyar lira olan toplam borcunun, 24 Temmuz haftası itibarıyla 7 trilyon 146 milyar liraya yükseldiğini kaydetti. Gürer, şunları kaydetti:

"Vatandaşın yılbaşından buyana bankalara olan borcu 1 trilyon 43 milyar lira, bankalara tarafında zamanında tahsil edilemediği için takibe alınan borç tutarı ise 95 milyar lira arttı. Vatandaş borçlanarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Gelir artışı, yaşam pahalılığının çok gerisinde kaldığı için insanlar kredi kartına, kredili mevduat hesabına ve tüketici kredilerine yönelmek zorunda kalıyor. Bankalar aracılığıyla sağlanan finansman, artık yatırımın değil, temel ihtiyaçların karşılanmasının bir aracı haline gelmiş durumda."

"İCRA DAİRELERİNDEKİ DOSYA SAYISI ARTIYOR"

Gürer, ekonomik sıkıntıların icra dairelerindeki dosya sayılarında da açık biçimde görüldüğünü belirterek, 2026 yılının başında derdest dosya sayısının 23 milyon 993 bin 843 olduğunu, 31 Ağustos itibarıyla bu sayının 25 milyon 793 bin 379'a yükseldiğini söyledi.

Bu yıl içinde icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının 5 milyon 936 bin 310'a ulaştığını vurgulayan Gürer, "İcra dairelerindeki yoğunluk, vatandaşın ekonomik olarak ne kadar zorlandığının en somut göstergelerinden biridir. İnsanlar borçlarını çevirmekte güçlük çekiyor, ödeme tarihleri geldiğinde yeni bir borçla eski borcunu kapatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARCA VATANDAŞ İLK KEZ BORÇLANMAK ZORUNDA KALDI"

Bireysel kredi kullanan kişi sayısının son bir yılda yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi artarak 44 milyon 300 bine ulaştığını ifade eden Gürer, ortalama kredi bakiyesinin ise 153 bin lira seviyesine yükseldiğini belirtti. 2026 yılının ilk beş ayında ilk kez kredi kullanan vatandaşların sayısına ilişkin verileri de değerlendiren Gürer, 973 bin kişinin ilk kez kredili mevduat hesabı kullandığını, 855 bin kişinin ilk kez kredi kartı edindiğini, 584 bin kişinin ilk kez tüketici kredisi kullandığını, 72 bin kişinin ilk kez konut kredisi çektiğini ve 43 bin kişinin ilk kez taşıt kredisi kullandığını söyledi.

Toplamda yaklaşık 2 milyon 527 bin kişinin ilk kez finansal sisteme dahil olarak kredi kullandığını belirten Gürer, "Bu tabloyu ekonomik büyümenin bir göstergesi olarak sunmak mümkün değildir. İnsanlar yatırım yapmak, üretime katkı sağlamak ya da birikimlerini değerlendirmek için değil, ay sonunu getirebilmek için borçlanıyor" dedi.

"KREDİLER ÖDENEMİYOR, TAKİBE ALINIYOR"

Gürer, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında takibe dönüşüm oranının yüzde 5,65'e yükseldiğine dikkat çekti. Gürer, şöyle devam etti:

"Dar ve sabit gelirli vatandaş, emekli, işçi, çiftçi, esnaf ve gençler giderek daha ağır ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Ücretlerdeki artış, enflasyonun gerisinde kalıyor. Her kesim cebindeki para küçülürken borç yükü büyüyor. Yurttaşlar artık geleceğini planlayamıyor. Gelinen noktada kredi kartları, kredili mevduat hesapları ve tüketici kredileri bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiş durumda. Ekonomide kalıcı çözümler üretilmediği sürece borçluluk artacak, icra dosyaları çoğalacak ve milyonlarca vatandaşın yaşadığı sorunlar daha da derinleşecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA