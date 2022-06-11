Ölümlü akraba kavgasında 2 tutuklama - Haberler

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Ölümlü akraba kavgasında 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Ölümlü akraba kavgasında 2 tutuklama

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabası Mahmut Bir'i (42) öldüren, İ.B.'yi (45) de yaralayan A.K.K. (58) ile M.K. (29), tutuklandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabası Mahmut Bir'i (42) öldüren, İ.B.'yi (45) de yaralayan A.K.K. (58) ile M.K. (29), tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Hendek Yukarıçalıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan akrabalar İ.B., Mahmut Bir, A.K.K. ve M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken A.K.K., tabancasını ateşleyerek Mahmut Bir ve İ.B.'yi vurdu. M.K. ve A.K.K. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahmut Bir ve İ.B., sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut Bir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, A.K.K. ve M.K.'yı Akyazı ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgisi olan A.K. da gözaltına alındı. A.K.K., M.K. ve A.K., jandarmadaki işlemlerin ardından bugün, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 3 kişi çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi. Mahkemeye çıkarılan A.K.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Jandarma Güncel Haberler

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