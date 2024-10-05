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Oğuz Kaan Salıcı'dan İktidara: "Türkiye, Brıcs'e Üyelik veya Ortaklık Başvurusu Yaptı Mı?"

Oğuz Kaan Salıcı'dan İktidara:
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, iktidara Türkiye’nin BRICS’e üyelik veya ortaklık başvurusu yapıp yapmadığını sordu. Salıcı "Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a ülkemizi kabul etmeleri için taviz veriliyor mu" dedi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, iktidara Türkiye'nin BRICS'e üyelik veya ortaklık başvurusu yapıp yapmadığını sordu. Salıcı "Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a ülkemizi kabul etmeleri için taviz veriliyor mu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenecek zirvesine katılacağı BRICS'e Türkiye'nin üyelik veya ortaklık başvurusu yapıp yapmadığını sordu. Salıcı, "Türkiye'nin dünyadaki yönü son derece ciddi bir meseledir. Kıvırmadan konuşmak gerekir" dedi.

Salıcı'nın soruları şöyle:

"Türkiye, BRICS'e üyelik veya ortaklık başvurusu yaptı mı?

Avrupa Birliği siyasal, ekonomik ve hukuki boyutları olan uluslarüstü bir yapıdır. NATO bir güvenlik ittifakıdır. Sayın Erdoğan BRICS'de bunların hangisini görüyor?

Dış politikamız, 'BRICS'le görüntü verirsek, Avrupalıları kıskandırırız' diye elmayla armutu karşılaştıran enteresan bir hesapla mı şekilleniyor?

Türkiye'nin; BRICS üyeleriyle (Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Mısır, İran, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan) ortak değerleri nelerdir?

Yakın zamana kadar 'katil, darbeci ve milleti enayi yerine koyan' gibi ifadelerle anılan BRICS ülkeleri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a ülkemizi kabul etmeleri için taviz veriliyor mu?

Türkiye ile İran'ın ticari ve tarihi-kültürel bağların dışında değerler anlamında ne gibi bir ortaklığı var?

Son 22 yılda Türkiye'ye gelen yabancı sermaye girişinde yer alan ilk 20 ülkede, Batı'dan gelen miktarın 171 milyar dolar, BRICS ülkelerinden gelen miktarın 14 milyar dolar olduğu hesaba katılıyor mu?"

Kaynak: ANKA / Güncel

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