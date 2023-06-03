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Ödemiş'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ödemiş'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Muhammet Mustafa Y. (25) yönetimindeki 35 ZIN 43 plakalı motosiklet Saraçoğlu Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet S'ye (74) çarptı. Yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet S. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muhammet Mustafa Y. (25) yönetimindeki 35 ZIN 43 plakalı motosiklet Saraçoğlu Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet S'ye (74) çarptı.

Yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet S. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Ödemiş Çelebi İzmir Güncel Haberler

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