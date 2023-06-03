Ödemiş'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Muhammet Mustafa Y. (25) yönetimindeki 35 ZIN 43 plakalı motosiklet Saraçoğlu Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet S'ye (74) çarptı. Yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet S. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.