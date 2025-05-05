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Nureddin Nebati, Taşucu Limanı İnşaatını İnceledi

Nureddin Nebati, Taşucu Limanı İnşaatını İnceledi
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AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Taşucu Limanı'ndaki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek limanın Mersin'in lojistik kapasitesine katkısını ve projelerin Mersin ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu Limanı'nda devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Nebati'ye incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt eşlik etti.

Nebati, liman sahasını gezerek Cey Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Nebati, Taşucu Limanı'nın Mersin'in lojistik kapasitesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Kentte ulaştırma alanında üç farklı projeyi incelediklerini belirten Nebati, "Bunlar Mersin'in ekonomisini güçlendirecek, ihracatını artıracak yatırımlar. Taşucu Limanı, 2022 yılında Cey Holding tarafından özelleştirme yoluyla devralındı. Yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. İnşaatı tamamlandığında sadece Mersin'e değil, Silifke-Mut-Karaman yolunun tamamlanmasıyla İç Anadolu'ya hizmet edecek stratejik bir liman olacak." diye konuştu.

Nebati, iş dünyası ve kamu iş birliğiyle Mersin'in ihracat hedeflerine ulaşabileceğini vurgulayarak, "Yıl sonunda nükleer santralin ilk elektrik üretimine başlamasıyla birlikte Mersin; enerji, lojistik, tarım ve limancılık gibi birçok alanda ülkemize katkı sağlayan özel bir şehir haline gelecek." dedi.

Cey Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avcı da limanın özelleştirme öncesinde atıl durumda olduğunu belirterek, yapılan yatırımlarla kapasitenin artırıldığını ve bölge ekonomisine katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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