Norveç Başbakanı Store'dan Ukrayna'ya Güvenlik Desteği Açıklaması

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'ya gelecekte güvenlik sağlamanın en iyi yolunun, kendi savunmasını inşa etmesine yardımcı olmak ve aynı zamanda şu anda yaşananlardan dolayı Rusya'yı sorumlu tutmak olduğunu söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşen Store, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Başbakan Store, Meloni ile Ukrayna Savaşı'nı ve bu ülkenin kendisini savunma hakkını ele aldıklarını belirterek, "Ukrayna'ya gelecekte güvenlik sağlamanın en iyi yolu, kendi savunmasını inşa etmesine yardımcı olmak ve aynı zamanda şu anda yaşananlardan dolayı Rusya'yı sorumlu tutmaktır." dedi.

Store, "Eğer ateşkes ve barış müzakereleri olacaksa, her iki taraf da katkı sunmalı. Ancak şu günlerde gördüğümüz, Ukraynalı sivillere karşı bombalar ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar, son derece dramatik gelişmelerdir. Buna karşı kararlı olmalıyız. Bu konuda Meloni ile görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor." diye konuştu.

ABD ile gümrük tarifeleri konusundaki tartışmaya da değinen Norveç Başbakanı, "Ticaret savaşı kimseye yardımcı olmaz ve bu konuda Meloni'ye katılıyorum. Yapmamız gereken baskıyı azaltmak için çalışmak olmalı, artırmak değil. ABD ile ticarette yapılabilecek çok şey var. Avrupa Birliği (AB), ABD'den enerji satın almayı düşünüyor. Hepimiz, ABD'den askeri teçhizat satın almayı düşünüyoruz. Ama tırmanan bir sarmalda birbirimiz arasında ticaret duvarları inşa etmek olumlu bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İtalya Başbakanlığından Meloni-Store görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"İki lider, İtalya ve Norveç arasındaki ticari işbirliğine dair niyet beyanının tam anlamıyla hayata geçirilmesiyle halihazırda mükemmel olan ikili ilişkileri daha da güçlendirme yönündeki ortak kararlığı ele aldı. Özellikle enerji, uzay ve kritik mineraller gibi stratejik sektörlerde endüstriyel ortaklıklarının geliştirilmesi, denizcilik ve savunma alanlarında işbirliği konularında çalışma konusunda mutabık kaldılar. Görüşme ayrıca, uluslararası gündemin başlıca konuları üzerine derinlemesine görüş alışverişine olanak sağladı. Ticaret, Avrupa'nın güvenliği, Ukrayna'ya destek, transatlantik işbirliği ile Akdeniz bölgesindeki gelişmeler ve Mattei Planı kapsamında olası sinerjiler değerlendirildi."