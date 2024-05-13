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Nörodejeneratif Hastalıklarda Gen ve Moleküler Tedavilerde İlerlemeler Konferansı Düzenlendi

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Koç Üniversitesi Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı (NDAL) ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen konferansta, ALS başta olmak üzere nörodejeneratif hastalıklar ele alındı.

Koç Üniversitesi Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı (NDAL) ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen "Nörodejeneratif Hastalıklarda Gen ve Moleküler Tedavilerde İlerlemeler" konulu konferansta, ALS başta olmak üzere nörodejeneratif hastalıklar ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de nörobilimi geliştirmek ve nörodejeneratif hastalık mekanizmaları üzerine araştırmaları desteklemek amacıyla 2005'te kurulan NDAL tarafından altıncısı düzenlenen "Suna Kıraç Nörodejenerasyon Konferansı İstanbul" nörodejeneratif hastalıkların tedavisine ilişkin son gelişmelere ışık tuttu.

Koç Üniversitesi NDAL Direktörü Prof. Dr. Nazlı Başak, bu yılki konferansın sonuçlarını değerlendirerek, "Tedaviye hiç bu kadar yakın olmamıştık. Güçlü iş birlikleri, büyük konsorsiyum projeleri ve laboratuvarlar arasındaki yoğun ilişkiler, sadece teknolojinin gelişimini sağlamakla kalmadı, dünya çapındaki açık bilim ve masif veri birikiminin çevrim içi veri tabanlarında paylaşımı ile, araştırmalar daha da büyük bir ivme kazandı. Son beş yıldaki gelişmeler, bugün nörodejeneratif hastalıklarda 2 bine yakın aktif ya da planlanmakta olan klinik çalışmanın gerçekleşmesini sağladı." ifadelerine yer verdi.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı ile Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) tarafından desteklenen NDAL'ın, Türkiye'nin nörodejeneratif hastalık araştırma laboratuvarı olduğunu hatırlatan Başak, nörolojik ve nadir hastalıklara ilişkin genetik araştırmaların büyük ölçüde Avrupa kökenli toplumlara odaklandığını belirtti.

Başak, son yıllarda Türkiye çapında klinisyenlerin, komşu ülkelerle yoğun iş birlikleri, iyi sınıflandırılmış nörodejeneratif hasta popülasyonu ve gelişen araştırma olanakları sayesinde Anadolu'nun genetik yapısı ve toplumdaki hastalıkların moleküler arka planı ile ilgili araştırmalarının hız kazandığını söyledi.

Konferansın, "Nörodejeneratif hastalıklarda etkin olan genler ve bu genleri hedefleyen moleküler tedaviler" konulu oturumunda, Londra King's College'dan Ammar Al-Chalabi, "ALS genetiği hakkında ne biliyoruz?", UMass Nöroloji Bölümü Başkanı Robert H. Brown, "ALS tedavisinde gen modülasyonuna doğru", Sheffield Üniversitesi Sinir Bilimi Enstitüsü Direktörü Dame Pamela Shaw, "Nöroprotektif ALS tedavisinde mükemmele doğru yolculuk" başlıklı bildirilerini sundu.

Bilim insanları, yarım saat süren yapılandırılmış tartışma sonrası, kendilerine ayrılan sanal ofislere geçerek katılımcıların sorularına yanıtladı.

Konferansın ikinci oturumunda konuşmalar, hücresel yapılar ve mekanizmalar konusunda uzman isimlerle devam etti.

NIH Kalıtsal Nörodejeneratif Hastalıklar Bölümünden Michael E. Ward, Johns Hopkins Üniversitesinden Jeffrey D. Rothstein, Harvard Üniversitesinden Jeffrey D. Macklis, Oxford Üniversitesinden Zoltan Molnar ve ETH Zürih'ten Anne Engmann, "Nörodejeneratif hastalıklarda hücre-içi düzeyde özgün nöron kırılganlığı ve kortikospinal devrenin karmaşık yapısı" konularını irdeledi.

Paul Donlin-Asp ve Jean-Michel Cioni, "Nörodejeneratif hastalıklarda RNA hataları", Ludo Van den Bosch ise "Nöron-dışı hücrelerin patolojideki rolleri" oturumlarında en güncel bilgileri ve teknikleri aktardı.

Suna Kıraç'ın anısına ithaf edilen son konuşmada ise etnik açıdan çok zengin bir havuz olan "Anadolu Yarımadası'nın genetik yapısı ve bugüne kadar moleküler düzeyde az araştırılmış bir toplum olan Türkiye'de ALS'nin kompleks moleküler mimarisi" mercek altına alındı.

Toplantı, sporadik ALS'yi konu alan interaktif bir oturum ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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