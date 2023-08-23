Nilüfer Belediyesi Yaz Aylarında Asfalt Çalışmalarını Hızlandırıyor

Nilüfer Belediyesi, yaz aylarında asfalt ve yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yapılaşmanın yoğun olduğu mahallelerde çalışmalarını hızlandırıyor.

Yaz aylarında asfalt çalışmalarını hızlandıran Nilüfer Belediyesi, yollarda ara vermeden hem asfalt hem de yama çalışmaları yapıyor. Ekipler özellikle yapılaşmanın çok olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü öncelikli olarak kentin yeni yerleşim bölgelerinde asfalt kaplama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda asfalt yenileme, yama çalışmalarıyla da yolların bakımını yapıyor. Yaz aylarında asfalt çalışmalarını artıran ekipler asfalt kaplama, sathi kaplama ve yama çalışmalarını 30 Ağustos Zafer, Gümüştepe, Kayapa, Tahtalı ve Yolçatı Mahalleri'nde yoğunlaştırdı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Erdem, vatandaşların mağdur edilmemesi için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2023 Ocak ayından bu yana 24 kilometre asfalt, 25 kilometre de sathi kaplama yaptı. Ekipler 2023 yılı içinde kaplama için 37 bin ton, yama için de 12 bin ton asfalt kullandı. - BURSA