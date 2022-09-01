Nijerya'da 49 Boko Haram üyesi öldürüldü Güncel Haberler Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi. Nijerya Hava Kuvvetlerinden (NAF) yapılan açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediği belirtildi. Açıklamada, operasyonlarda 49 Boko Haram mensubunun öldürüldüğü, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığı kaydedildi. Teröristlerin kamp ve sığınaklarının imha edildiği aktarılan açıklamada, teröristlere ait silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Boko Haram Nijerya Güncel Haberler

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