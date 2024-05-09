Nijer'de Menenjit Salgınına Karşı Acil Aşı Kampanyası Başlatıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijer'de bu yıl 143 çocuğun ölümüne sebep olan menenjit salgınına karşı acil aşı kampanyasıyla mücadele edilecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijer'de bu yıl da artan menenjit vakalarına karşı mücadele için Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönderilen Men5CV adlı menenjit aşısıyla acil aşılama kampanyası başlatıldı.

Başkent Niamey'e bağlı 5 ilçede başlatılan kampanyayla 1-9 yaşlarında 900 bin çocuğa aşı yapılması hedefleniyor.

Niamey'de sağlık çalışanı Abdou Mamou Siddo, yaptığı açıklamada, yeni bir aşının kullanıldığını ve bu aşının ülkede menenjitin başlıca nedenleri olan beş bakteriye karşı koruma sağlama avantajına sahip olduğunu söyledi.

Siddo, artan vakalar nedeniyle halkın kampanyaya olumsuz tepki göstermediğini ve aşı olmayı desteklediğini belirtti.

Nijer'de bu yıl 2 binden fazla kişi menenjitten etkilenmiş, salgın nedeniyle 143 çocuk hayatını kaybetmişti.

5 yaş altı çocuklarda yaygın görülen menenjit, geç teşhis edilmesi durumunda kan zehirlenmesi, beyin hasarı ve ölüme yol açabiliyor.